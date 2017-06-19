Büyük usta Neşet Ertaş tez oldu

Türk halk müziğinin büyük ustası halk ozanı Neşet Ertaş ve temsilcisi olduğu Bozlak müziği, Yaşar Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kılınç tarafından yapılan yüksek lisans tezine konu oldu. Kılınç, Bozlak müziği ve özellikle de Neşet Ertaş’ın eserlerini inceleyip bir batı müziği çalgısı olan klasik gitarla yeniden yorumlanması üzerine hem tez yazdı, hem de büyük ustanın “Yalan dünya” “Yazımı kışa çevirdin” gibi 5 eserine de gitar için düzenlemeler yaptı. Mehmet Kılınç, temel amacının, bir Anadolu hazinesi olan Bozlak kültürünün klasik Batı müziği çalgıların ile icrasıyla yurt dışında daha geniş kitlelere tanıtılması ve hak ettiği değeri bulması olduğunu söyledi.

Kılınç, “Bu çalışmada, yüz yıllardır Anadolu’da yaşamış bir toplumun içinden çıkan bir yakarış olarak tanımlayabileceğimiz Bozlak’ı, etimolojik, tarihsel ve müzikal açıdan inceleyip klasik gitar ile yeniden icra edilebilme olasılıklarını araştırdım. Bozlak kültürünün en önemli yapısı olan Abdal toplumunun bu müziğe olan bağlılıkları ve Bozlak kelimesinin aslında onların tamamen yaşam tarzları olduğunu araştırıp geçmiş ve şimdiki zamanda kullanılan çalgılar, makam ve ayakları da inceledim” dedi.

"Uzun yıllar hayalini kurdum"

Çocukluktan bu yana Neşet Ertaş türküleri ile büyüdüğünü anlatan Mehmet Kılınç, “Üniversitede klasik gitar eğitimi aldım. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konserde Batı müziğinin onlarca temsilcisinin eserlerini gitarımla icra ettim; ancak yüksek lisans tezimde, Neşet Ertaş ve Bozlak kültürünü ele alarak bu kültürü Batı müziğine nasıl daha iyi uyarlar ve tanıtırız konusunu ele aldım. Bu çalışmalar kapsamında beş Neşet Ertaş türküsüne, klasik gitar için çeşitli düzenlemeler de yaptım. Böylece, uzun yıllardır hayalini kurduğum, Anadolu’nun önemli müziklerini, çocukluğumdan beri öğrenimini gördüğüm klasik Batı müziği ile bir araya getirme fırsatım oldu” diye konuştu.

Bozlak kültürünün bir Anadolu hazinesi olduğunu zaten yıllar önce anladığımızı ifade eden Kılınç, şöyle devam etti:

"Aynı ailenin mensubu olan gitar ve bağlamanın benzer özelliklerini bir araya getirip kullandığımız bu düzenlemeler bize Bozlak kültüründe klasik gitar repertuvarında bir yerinin olabileceğini gösterdi. Amaç, solo ve gitar topluluklarıyla beraber bu müziği icra edebilmek. Böylece, Bozlakların, klasik Batı müziği çalgılarından olan klasik gitar ile daha geniş bir kitleye tanıtılabileceği ve işlenebileceğini göstermiş olduk. Oğlu büyük ozan Neşet Ertaş da babasından aldığı bayrağı, kendi gönlünün sorunlarıyla, yaşantısıyla, aşkları ve bağlama çalma yeteneğiyle birleştirip Anadolu’nun bu boynu bükük kültürünü gittikçe büyüterek, dinleyici kitlesini konser salonlarına taşıdı. Ben de bu tezi hazırlayarak bu tezi akademik dünyaya taşımak istedim. Doktora tezimde de doğup büyüdüğüm toprakların Ege’nin türkülerini işlemek istiyorum."