Büyükada davası sanığı cezaevinden çıktı

Kılıç, "Tahliyemi beklemiyordum" dedi.

Büyükada davasının tutuklu sanığı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliyesine karar verilmişti. Kılıç, tahliyesine karar verilmesinin ardından Şakran Cezaevi’nden çıktı. Kılıç’ı cezaevi çıkışı sırasında ailesi ve arkadaşları karşıladı. Kılıç, çıkışta yaptığı açıklamada, "15 aydır her zaman sizlerin desteğinizi yanımda hissettim. Avukat arkadaşlarla görüştüm. Görüşemediğim arkadaşların her zaman selamlarını aldım. Duruşmaya kadar tahliye beklemiyordum" dedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın tutuklu sanıklarından Kılıç’ın durumu, mahkemece ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirilmiş ve heyet değerlendirme sonucu Kılıç’ın tahliyesine hükmetmişti.