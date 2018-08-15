Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 20:37

Büyükada davası sanığı cezaevinden çıktı

Büyükada davası kapsamında Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, tahliyesine karar verilmesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.

Büyükada davası sanığı cezaevinden çıktı

15 Ağustos 2018 20:37

Kılıç, "Tahliyemi beklemiyordum" dedi.


Büyükada davasının tutuklu sanığı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliyesine karar verilmişti. Kılıç, tahliyesine karar verilmesinin ardından Şakran Cezaevi’nden çıktı. Kılıç’ı cezaevi çıkışı sırasında ailesi ve arkadaşları karşıladı. Kılıç, çıkışta yaptığı açıklamada, "15 aydır her zaman sizlerin desteğinizi yanımda hissettim. Avukat arkadaşlarla görüştüm. Görüşemediğim arkadaşların her zaman selamlarını aldım. Duruşmaya kadar tahliye beklemiyordum" dedi.


İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın tutuklu sanıklarından Kılıç’ın durumu, mahkemece ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirilmiş ve heyet değerlendirme sonucu Kılıç’ın tahliyesine hükmetmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç