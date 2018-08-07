Büyükşehir "bir taşla üç kuş" vuracak

5 milyon liralık tasarruf sağlayacak. Bergama’da kurulacak tesis, aynı zamanda Kozak bölgesindeki granit ocaklarından çıkan atıkları da değerlendirerek önemli bir geri dönüşüme imza atacak.

Kentin altyapı yatırımlarına imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’daki merkez şantiyeden sonra Bergama ve Küçük Menderes bölgelerinde kurduğu Fen İşleri ve İZBETON şantiyelerinde asfalt üretiminde rekora koşarken, granit bordür ve parkeyi de dışarıdan almak yerine kendi tesislerinde üretmek için atağa geçti. İZBETON Genel Müdürlüğü, Bergama Şantiyesi’nde Granit Üretim Tesisi kurmak için fizibilite çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da yerinde incelediği tesis, 13 bin metrekarelik alanda kurulacak. Granit Üretim Tesisi’nde Kozak bölgesinde üretim yapan ocaklardan elde edilecek granit bloklar otomatik dilimleme makinelerinde dilimlenerek istenilen ölçülerde ebatlanacak. Döşeme ve bordür haline getirilen plakalar, daha sonra ambalajlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinde kullanılmak üzere sevkiyata hazır hale getirilecek. Son teknoloji makinelerin yer alacağı tesiste yılda 100 bin metrekarelik granit işlenecek. Piyasadan yüzde 18 daha ucuza granit döşeme plakası üretilerek yılda yaklaşık 2.5 milyon TL kazanç elde edilecek. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen tesisten elde edilen granitler, şehrin prestij projelerinde kullanılacak.

Çevreci bir proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu girişimi aynı zamanda, 35 yıldır granit ocak ve taş işletmeciliğinin yapıldığı Kozak bölgesinde biriken granit atıkların hem çevreye zarar vermemesi hem de hammadde olarak değerlendirilmesi için önemli bir geri dönüşüm projesi olacak. Granit atıkları, bölgedeki yolların alt yapısında alt temel malzemesi olarak kullanılabileceği gibi asfalt, parke ve bordür üretiminde de değerlendirilecek.

Devir tasarruf devri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle son yıllarda kurduğu, yol ve asfalt yapımında kendi kendine yetebilen tesislerle dikkat çekiyor. Proje uygulamalarında ihtiyacı olan mıcır, asfalt, parke taşı ve bordürün büyük kısmını kendi üretim tesislerinden karşılayan İZBETON, son olarak bu yılın şubat ayında asfalt plenti, emülsiyon üretim tesisi, agrega kırma-eleme tesisi, plentmiks temel üretim tesisi ve döküm sahalarında geri kazanım ünitelerini hizmete almıştı. İZBETON, 13 milyon liralık yatırımla kurduğu 5 tesis sayesinde yılda yaklaşık 25 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor