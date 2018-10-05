Büyükşehir de gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki tatbikat gerçeği aratmadı. Belediyenin Konak'taki ana hizmet binasında bulunan encümen toplantı odasında senaryo gereği yangın ihbarı alındı. Klima motorundan elektrik kaçağı sonucu çıkan yangın, çalışanları da korkuttu. Dumandan etkilenen iki kişide kurtarıldı.

Aslında yaşananların hepsi, Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği tatbikatın bir parçasıydı. Zaman zaman aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği Büyükşehir Belediyesi'nden yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğine uygun olarak yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Yangını ilk fark eden idari işler şube müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişi, yangın alarm butonuna basarak tüm çalışanları durumdan haberdar etti. Yangın alarmını duyan güvenlik ekibinden bir kişi hemen 112'yi ve 110'u aradı. Santral görevlisi, "Tüm personel ve ziyaretçilerin panik olmadan, toplanma alanına yönlenmeleri önemle rica olunur" şeklinde 3 kez anons geçti. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşaltarak İzmir Saat Kulesi tarafında bulunan toplanma alanına yönlendirildi. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı.