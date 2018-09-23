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Büyükşehir, hurda araçlar için otopark kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan hurda sorununa kalıcı çözüm için Menemen’de 18 bin 349 metrekarelik alanda Hurda Araç Otoparkı yapımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan hurda sorununa kalıcı çözüm için Menemen'de 18 bin 349 metrekarelik alanda Hurda Araç Otoparkı yapımına başladı. 2.6 milyon liraya mal edilecek tesis 495 araç kapasiteli ve engelli dostu olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda, sanayi siteleri ve yeşil alanlarda terk edilen ve kirliliğe yol açan hurda araçlar için çözüm yolunu buldu. Menemen Kazımpaşa Mahallesi Seyrekköy Caddesi üzerinde bulunan 18 bin 349 metrekarelik alana terk edilmiş hurda araçlar için oluşturulacak otoparkın yapımına başladı. 2 milyon 643 bin liraya mal olacak tesis, terk edilmiş hurda araçların çevresel ve görsel kirlilik yaratmadan depolanmasını sağlayacak. 495 adetlik hurda araç kapasitesine sahip otopark, kent genelinde yaşanacak hurda sorununa da ciddi bir çözüm olacak. Ağaçların korunacağı tesis için istinat duvarı yapılacak; ayrıca bir ofis ve engellilerin kullanımına yönelik tuvaletler yer alacak. Yapım çalışmalarına başlanan projenin 7 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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