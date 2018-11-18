Büyükşehir, Karadenizli üreticiden çay alımına başladı

İhtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda kolilerindeki ürünleri üretici kooperatiflerinden satın alarak tarıma can suyu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çay alımı için de Karadeniz'deki iki kooperatifle anlaştı. İzmir'in yerel yönetimi, böylece tarım kooperatiflerine verdiği destekte bölge sınırlarını aşmış oldu.

Tarım sektörüne verdiği farklı desteklerle Türkiye belediyeciliğinde özel bir yer edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğrudan tarımsal kalkınma kooperatiflerinden yaptığı alımlarla bir yandan bölge ekonomisinin gelişmesine katkı koyarken, diğer taraftan da hem tüketicinin güvenli gıdaya ulaşmasını hem de üreticinin düzenli gelir elde etmesini sağlıyor. İzmir'deki ihtiyaç sahibi dar gelirli aileler için hazırladığı on binlerce gıda kolisine kentteki üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez sınırları aşarak Karadeniz'e kadar uzandı. Tıpkı peynir, bal, zeytinyağı ve süt gibi, gıda kolilerindeki ambalajlı çayları da doğrudan üreticiden almaya karar veren İzmir'in yerel yönetimi, Hopa ve Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 30 bin ton çay alımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir'in destekleriyle İzmirli üretici mutlu

Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından bugüne kadar fidan, mevsimlik çiçek, zeytin yağı, süt yoğurt, peynir, ve patates gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden, küçükbaş hayvan, arılı-arısız kovan ve arıcılık malzemeleri ile bal alımlarını da üretici birliklerinden sağlayarak yerli üreticiye 389 milyon TL'lik katkıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım kooperatiflerinin alt yapılarının geliştirilmesi ve üretim teknikleriyle kapasitelerinin artırılması konusunda da önemli katkı sağladı. İncir üreticilerine incir kurutma kasası (kerevet), zeytin üreticilerine zeytin kasası dağıtıldı. Arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla, eğitimleri tamamlayan bin 327 üreticiye 5 bin 176 arılı 2 bin 744 arısız kovan ve bin 327 takım arıcılık malzemesi seti sağlandı. “Ortak Tarım Makineleri Parkı” kurularak 17 ilçede 147 takım alet ve makineleri üretici ile buluştu. Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi için balıkçı teknesi, ağ, soğuk hava deposu ve yaprak buz makinesi alındı. Gödence'de zeytinyağı tesisi yenilendi. Bademli'ye meyve boylama ve paketleme tesisi, Seferihisar'a soğuk hava deposu, Urla'ya soğuk hava deposu kurması için destek olundu. İzmir'deki süt soğutma tankı desteği konusunda 27 üretici kooperatifine 30 adet sabit süt soğutma ve nakil tankı desteği sağlandı. Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri hizmete girdi. Karaburun köylerinde zeytin sineği zararlısına besi tuzağı yöntemiyle mücadele çalışmaları başlatıldı. Ödemiş Bozdağ'da kestane kanseri mücadelesinde üretici kooperatiflere malzeme desteği sağlandı. Kiraz Kırköy'deki kadın üreticilerine, istiridye mantarı yetiştirebilmeleri için üretim tesisi kuruldu. Bu arada dağıtılan meyve fidanı sayısı 3 milyon 500 bini aştı. Küçükbaş hayvancılığı destekleme projesinde üreticiye verilen küçükbaş hayvan sayısı, doğan yavrularla birlikte 16 bini aştı. Tahtalı Barajı mutlak koruma alanında bal ormanı ve bal merası, Bademler'e “Doğal Yaşam Köyü” kuruldu. Atıl durumdaki menengiçlere Antep fıstığı aşısı yapıldı.