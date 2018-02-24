Büyükşehir, Selçuk Otogarının temelini attı

Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bugün İzmir, sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok bölgesinde tanınır ve bilinir; büyüyen, sıçrama yapan, yerel demokrasinin en iyi uygulandığı, insanların yaşam biçimine müdahale etmediği ve kentlilik bilinci her geçen biraz daha büyüyen bir kent olarak öne çıkıyor. Ama herkes şunu iyi bilsin ki, biz İzmir’de daha yolun başındayız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli turizm lokasyonlarından biri olan Selçuk’a modern bir otogar kurmak için start verdi. Mimarisi ve donanımıyla dikkat çeken Selçuk Otogarı’nın temeli törenle atıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Selçuk Belediye Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye başkanları, kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleriyle birlik beraberlik içerisinde çalışarak İzmir’i kalkındırmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye belediyeciliğine yerelde kalkınmayı getiren ve "Bir belediye başkanı o kentin kalkınmasından da sorumludur. Ana görevi de budur" diyen ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Kocaoğu, “2005 yılında belirlediğimiz yol haritası ve stratejik planı kesintisiz uygulayarak bu noktaya geldik. Bugün İzmir, sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok bölgesinde tanınır ve bilinir; büyüyen, sıçrama yapan, yerel demokrasinin en iyi uygulandığı, insanların yaşam biçimine müdahale etmediği ve kentlilik bilinci her geçen biraz daha büyüyen bir kent olarak öne çıkıyor. Ama herkes şunu iyi bilsin ki, biz İzmir’de daha yolun başındayız” diye konuştu.

Tek vücut olabilmek

Siyasetin her zaman yapılacağını ancak günün siyaset yapma günü olmadığını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti:

“Bugün ülkenin bölünmez bütünlüğü için Türk Ordusu’nun desteklenmesi gerekmektedir. Afrin’de, Suriye’de, ülkenin geleceği ve bölünmez bütünlüğü açısından çok önemli bir sınav verilmekte. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz savaş halindedir. İzmir’den de geçtiğimiz 2 gün içerisinde 1250 asker ve polisimizi Afrin’e uğurladık. Bu mücadele ülkemizin bölünmemesi, toprak bütünlüğünün sağlanması mücadelesidir. Bugün Irak’ta ve Suriye’de oynanan, oynanmaya çalışılan oyunu görüyoruz. Bu oyun bizim ülkemize gelecek. sonra da İran’a gidecek. Orta Doğu ve bu coğrafya yeniden dizayn edilecek. Plan budur. Bu bilinçle bu oyunun bozulması için dünyayı dizayn et meye çalışan güçlere, emperyalistlere karşı tek vücut olarak mücadele etmemiz gerekmekte. Burada Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmak, aynı zamanda Türkiye’nin bölünmemesini, toprak bütünlüğünü savunmak anlamına gelir. Bu yüzden tüm hemşerilerimizin tek vücut olarak destek vermesi gerek.”

Medeniyete yapılan yatırım

“Tüm yolların medeniyete çıktığı” ilçelerinde çok önemli ve mutlu bir gün yaşadıklarını dile getiren Semçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, “Medeniyet yolunda yapılan tüm hizmetler kutsaldır. Bu hususta her dileği eksiksiz yerine getiren Başkan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Selçuk’a yapılacak her hizmet gibi Otogar da çok ilçemize yakışacak. Burada yapılan hizmetler bir uzlaşı kültürü içerisinde gerçekleşiyor. Hepimizin görevi de Selçuk’u bir inci gibi korumak. Biz bu görev için çalışıyoruz. Butik, arkeolojik ve kentsel sitleri çok olan bir ilçe Selçuk ve biz de ekolojik dengeyi bozmadan büyümeyi, kalkınmayı başarmak zorundayız” dedi.

VIP Otogar

Efes, Meryem Ana, Şirince gibi önemli zenginliklere sahip olan ilçenin yoğun turist potansiyelini göz önünde bulundurularak projesi hazırlanan Selçuk Otogarı, hem görsel hem işlevsel anlamda çok özel bir mekan olacak. İsabey mahallesinde kurulan ’kullanıcı dostu’ tasarım anlayışıyla tüm güncel yönetmeliklere uyumlu bir biçimde tasarlanan tesis, engelli bireylerin her türlü ihtiyacına da cevap verecek. Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 bin m büyüklüğündeki arazide inşa edilecek tesis belediye otobüslerinin ve minibüslerinin de hareket üssü olacak. Selçuk’a kazandırılacak yeni otogar 16 minibüs, 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verirken, nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanları, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otoparkları ile bu işlevi destekleyecek.

Selçuk’a 108 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından itibaren Selçuk’a yaptığı yatırım tutarı 108 milyon lira oldu. Yapılan önemli yatırımlardan bazıları ise şöyle:

"85 bin 242 ton sıcak asfalt döküldü, 135 kilometre üretim yolu yapıldı.90 bin metrekare kilit parke döşemesi yapıldı. Selçuk Kültür Merkezi bin 473 metre kare alan üzerine inşa edildi. 2014 yılında açılan merkez içerisinde toplantı salonu, eğitim odaları ve kütüphanenin yanı sıra konferans salonu da yer alıyor. 4 milyon 880 bin liralık kamulaştırılma yapıldı.Cumhuriyet, İsabey, Belevi, Gökçealan, Zeytinköy ve Barutçu mahallelerinde arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla 7 üreticiye 28 arılı kovan, 14 boş kovan ile 7 takım arıcılık malzemesi verildi. Ayrıca 23 adet üreticiye 46 adet Batı Ege ırklı ana arı dağıtıldı.25 üreticiye 93 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı, 226 üreticiye ait 351 toprak analizi de yapıldı. Selçuk’taki üreticiler için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi” uygulamaya alındı. Üreticiler, SMS yoluyla arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme ve toprak nemi gibi bilgilere sahip oldu.Selçuk Ziraat Odası’na ortak tarım makineleri parkı kapsamında taş toplama makinesi, lazerli tesviye makinesi, traktör, gübre atma makinesi, 2000 litre kapasiteli ilaçlama makinesi, havalı ekim makinesi, gübre serpme makinesi, mısır silaj makinesi, 5 adet zeytin hasat makinesi, dal parçalama makinesi, hidrolik duyargalı freze makinesi verilerek üreticilerin hizmetine sunuldu. ‘Ağaçlandırma Projesi’ kapsamında 42 bin adet meyve fidanı üreticilere dağıtıldı.Ege Bölgesi’nin en büyük meyve paketleme ve depolama tesisi ‘DeppoEfes’, Selçuk Belediyesi işbirliğiyle üreticilerin hizmetine sunuldu. İZBAN hattı kapsamında istasyonlar ve üst geçitler yapıldı.92 kilometre içme suyu şebekesi yapıldı. 97 kilometre daha içme suyu şebekesi yapılacak. 6.5 kilometre kanalizasyon şebekesi, 2.6 km dere ıslahı ve korkuluk imalatları yapıldı.Son 5 sene içerisinde 48.579 metre dere temizlik çalışması yapıldı.3 adet sondaj kuyusu açıldı.6 bin 930 metre kare arazide kurulan Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacak ve aynı anda 2 TIR’a birden aktarım yapılabilecek. İstasyonun yapımı ise Nisan ayında tamamlanacak."