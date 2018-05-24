Büyükşehir’den Ahmet Taner Kışlalı’ya yakışan park

Törene, Kışlalı’nın eşi ve kızları da katılacak.

İzmir ve İzmirliler, 1999 yılında hain bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’yı unutmadı. Kışlalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de 25 dönüm alan üzerine kurduğu parkta yaşatıldı. Ahmet Taner Kışlalı’nın adı verilen parkın, 27 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin de katılacağı törenle hizmete gireceği açıklandı. Törene, Kışlanı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ile kızları Nilhan Nur Kışlalı ve Dolunay Kışlalı da katılacak.

392 ağaç, binlerce çiçek

Sadece Çiğli’nin değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olacak Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın 11 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Parkta, seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturuldu. Ayrıca yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlandı. 3 bin 500 metrekare çim alan düzenlenen parka toplam 392 adet ağaç dikildi. Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın yazdığı bir mektuptan yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkta merhum gazetecinin en sevdiği ağaç olan katalpaya da yer verdi. Kışlalı’nın 1997 Eylül’ünde evinin önüne diktiği katalpa ağacının aynısı, kendi adını taşıyan ve Ocak sonunda açılacak parkın en özel köşesine yerleştirildi. Oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verdi. Çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, kokusuyla ünlü lavanta, biberiye, defne ve Arap yasemini türlerindeki çalı grupları da, parkı şimdiden kentin yeni çekim merkezlerinden biri haline getirdi.