Büyükşehir'den Aliağa'ya 5 tonluk süt soğutma tankı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsalda kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda, sütün sağlıklı koşullarda depolanması ve nakliyesi için Aliağa İlçesi Kalabak Mahallesine 5 tonluk süt soğutma tankı kuruldu.

Muhtar Mehmet Kartal, "Sütümüzün mevcut durumdan daha iyi gelir getireceğini ve doğrudan tüketiciyle buluşacağımızı bu uygulamadan sonra köyümüzde hayvan sayısı ve süt üretiminin artacağı kanaatindeyim" dedi.