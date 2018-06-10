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10 Haziran 2018 10:33

Büyükşehir’den "bayram hediyesi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 23 bin 139 ailenin banka hesabına Ramazan Bayramı öncesinde 200’er lira yatırıyor.

Büyükşehir’den

10 Haziran 2018 10:33

Bayram paraları 12 Haziran Salı gününden itibaren çekebilecek. Büyükşehir’in dağıtacağı 4 milyon 628 bin TL’lik yardım, bayram öncesinde esnafın da yüzünü güldürecek.



Sosyal belediyecilik konusundaki örnek uygulamalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma geleneğinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan bayram desteklerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayramda olduğu gibi, İzmir’de yaşayan 23 bin 139 ihtiyaç sahibi aileye yine nakit destek kararı aldı. Toplam 4 milyon 628 bin liralık bayram yardımı, çeşitli denetimler sonucunda belirlenmiş gerçek ihtiyaç sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Hak sahipleri 200’er TL’lerini, 12 Haziran Salı gününden itibaren bankadan çekebilecek.



Sosyal Yardım Kartı ile çekebilecekler


İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paralarını bir süredir ailelerin adına açılan banka hesaplarına yatırıyor. Yardım almaya hak kazanan ailelere öncesinde birer mektup gönderilerek bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. İki sene önce Ramazan Bayramı’nda hizmete giren ve bankamatik kartı görevi gören “Sosyal Yardım Kartı”na sahip olan vatandaşlar, paralarını bu kartları kullanarak alabiliyor. Kart şifresini unutanların İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şubesi’ne başvurması isteniyor. İhtiyaç sahibi aileler, http://www.izmir.bel.tr adresinden “Ramazan Bayramları yardımları” bölümü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabiliyor. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazilerin yararlanabileceği toplam 4 milyon 628 bin liralık yardımın, bayram öncesinde esnafın da yüzünü güldürmesi bekleniyor.




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