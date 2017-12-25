Büyükşehir’den “Gözünüz tramvayda olsun” uyarısı

Ş. yetkilileri, özellikle yaya geçitlerinin kullanılmasının can güvenliği açısından önemini vurguladı. Bu arada, 18 Aralık’ta Karşıyaka tramvay hattında yaşanan üzücü kazada “sürücü kusuru bulunmadığı” tespit edildi.

Karşıyaka hattının tamamlanmasıyla birlikte geçtiğimiz Nisan ayından itibaren tramvay ulaşımı yeniden İzmirlilerin yaşamına girdi. Dünyanın birçok modern şehrinde olduğu gibi İzmir’de de araç ve yaya trafiğiyle birlikte hareket eden tramvayla ilgili uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme çalışmaları ise ön işletme seferleriyle birlikte başlatıldı. Tramvay hattının işletmeciliğini yapan İzmir Metro A.Ş. “Gözünüz tramvayda olsun” isimli bilgilendirme kampanyası kapsamında, henüz deneme seferleri başlamadan billboard ve durak raketleri yaptı, el ilanları dağıttı. Kampanya hat çevresindeki okullara da taşındı. Bilgilendirme ekibi, binlerce öğrenciyle yüz yüze iletişim kurarak tramvayla iç içe yaşamanın gerektirdiği kuralları anlattı. Bunun yanında, hat üzerinde bulunan birçok noktaya yaya geçitlerinin kullanılmasına ilişkin uyarı levhaları yerleştirildi. Uyarı ve bilgilendirme kampanyalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

“Sürücünün kusuru yok”

İzmir Metro A.Ş.’den yapılan açıklamada ise 18 Aralık tarihinde yaşanan üzücü olaya değinilerek, duyma engelli olduğu eşinden öğrenilen yayanın tüm uyarılara rağmen, trenin geldiği yönün aksine bakarak tren hattına doğru yürümeye devam ettiği, sürücünün trenin acil frenlerini devreye alarak maksimum frenleme yapmasına rağmen yayayla temasın gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, olayın ardından yapılan araştırma sonucu ve tutulan Trafik Kazası Tespit Tutanağı doğrultusunda, tramvay sürücüsünün kusurunun bulunmadığının resmiyet kazandığı hatırlatıldı.

Tramvay ulaşımının lastik tekerlekli ulaşıma göre her açıdan daha güvenli olduğunu dile getiren yetkililer, yaya geçidi olmayan noktalardan karşıya kontrolsüz geçerken oluşabilecek riskler konusunda bir kez daha uyarıda bulunarak kurallara uyulması gerekliliğini hatırlattı. Metro A.Ş. yetkilileri, araç trafiğine kontrolsüz ve hatalı şekilde girmekle tramvay hattına kontrolsüz ve hatalı girmek arasında fark bulunmadığının altını çizdi.