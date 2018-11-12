Büyükşehir'den 'İzmir Sempozyumu'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, İzmir Belediyesi'nin 150. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir” konulu sempozyum düzenliyor. 15-17 Kasım tarihleri arasında AASSM'de gerçekleşecek sempozyumda, İzmir belediyeciliğin geçirdiği dönüşüm ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun 150. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentin yönetiminin köklü geçmişine ışık tutmak ve geleceğin biçimlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu” düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), 15 Kasım'da başlayacak sempozyum 3 gün sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından gerçekleştirilen sempozyum, 150 yıllık süreçte Akdeniz ekseninde İzmir'in ve İzmir& rsquo;deki belediyeciliğin yaşadığı dönüşüme odaklanacak.

Hem yurt içinden hem de Almanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve İspanya'dan gelecek akademisyenlerin bildiri sunacağı sempozyumda yerel siyaset, tarih, demokrasi ve kentsel planlama konularına da yer verilecek.

Yerel siyaset, tarih ve demokrasi

15 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak sempozyumun açılış oturumunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Serçe, “Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Modern Belediyecilik ve İzmir Belediyesi” konulu bir sunum yapacak. Aynı günün birinci oturumunda “Yerel Siyaset, Akdeniz ve Demokrasi” konusu işlenecek. Leibniz -Zentrum Moderner Orient'den Dr. Nora Lafi, “Belediye Tarihini Yeniden Yorumlamak: Geç Osmanlı zamanlarında İzmir”, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Tülin Selvi Ünlü, “Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri”, Aristoteles Üniversitesi'nden Dr. Sotirios Dimitriadis, “İmparatorlukla Ulus Devlet Arasında Yerel Otorite: Osmanlı'dan Yunan Yönetimine Selanik Belediyesi”, Dr. Dilek Akyalçın Kaya ise "XIX. Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda Belediye Başkanı Olmak: Selanik Örneği" başlıklı sunumlar yapacak.

Günün ikinci oturumunda yerel siyaset, tarih ve demokrasi konusu ele alınacak. Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Gülay Tulasoğlu, “Merkezi Kısıtlamalar Yerel Özgürlükler: İzmir Voyvodası Katipzade Mehmet Efendi", Bahçeşehir Üniversitesi'nd en Dr. Feryal Tansuğ, “İzmir'de Belediyenin Kuruluş Öncesinde Şehir Gelişimi ve Sosyal Düzen Anlayışı", Martin Luther Üniversitesi'nden Dr. Stefan Knost, “XIX. ve XX. Yüzyılda Halep'te İmar ve Yerel Yönetişim” konulu sunum gerçekleştirecek.

Sempozyumun ikinci ve üçüncü günlerinde “Yerel Yönetimler, Tarih ve Hizmetler”, “Yerel Yönetimlerde Değişim ve Yeni Politikalar”, “Kentsel Planlama ve Dönüşüm” konu başlıkları ele alınacak. Sempozyumun son günü olan 17 Kasım Cumartesi, İzmir Akdeniz Akademisi kurucu Onursal Başkanı Prof. İlhan Tekeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe moderatörlüğünde sempozyumun değerlendirme konuşmasını yapacak.