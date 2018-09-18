Büyükşehir'den Kirazlı kadınlara bir destek daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği eğitim ve desteklerle istiridye mantarı üretimine başlayan Kiraz'ın emekçi kadınları, Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan istedikleri üretim tesisine de kavuştu. Her ekim periyodunda 4-5 hasat yapma imkanı sunan tesiste yılda en az 20 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalı kalkındırmak ve kente göçü önlemek için gösterdiği çabalar bir kez daha meyve verdi. Verdiği eğitim ve desteklerle Kirazlı kadınları evlerinin bir bölümünde istiridye mantarı üretimine teşvik ederek iş olanağı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin projesi başarılı oldu. İlk etapta evin ufak tefek masraflarını karşılayabilmek için yola çıkan üretici kadınlar, kurdukları kooperatife yurtdışından bile talep gelmeye başlayınca hedef büyüttü.

Geçtiğimiz aylarda ilçeyi ve kooperatifi ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan alınan üretim tesisi sözü de kısa sürede hayata geçti. Üretim miktarı ve kaliteyi artırması beklenen “İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezi”, Başkan Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Kiraz'ın Kırköy Mahallesinde yaşayan ve mantar üretimi konusunda öncülük yapan kadınlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Kooperatife sadece kadınları üye yapmaları çok doğru bir karar olmuş. Tesis bünyesindeki yatırımı artırıp ihtiyaç doğrultusunda kapasiteyi büyütme olanağına sahibiz. Bu yatırımın Kırköy'ün ve Kiraz'ın kalkınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Güle güle kazanın, güle güle harcayın” diye konuştu.

Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Güler Özen ise son derece heyecanlı olduğunu belirterek, “istiridye incileri” olarak adlandırdığı 21 kooperatif ortağını da yanına davet etti. Tüm Kirazlı kadınlar adına kendilerine böyle bir fırsat sunduğu ve önlerini açtığı için Başkan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür eden Özen, Büyükşehir Belediyesi'nin Kiraz Yerel Hizmetler Müdürlüğü'nün de projenin en başından beri yanlarında olduğunu söyledi.

Kırköy Muhtarı Adnan Özen de ilçelerine ve kente yaptığı hizmetler nedeniyle Başkan Kocaoğlu'nu bir kahraman olarak gördüklerini ifade etti.

İlçe ekonomisi kazanacak

Kiraz'daki eski mezbaha binasını mantar tesisine dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle ilçe ekonomisi için yeni bir yol da çizmiş oldu. Binaların bakım ve onarımları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılırken, üretim alanlarının kurulumu için gereken alımlar ise Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Toplam 170 metrekare üretim alanına sahip tesiste yılda 4 ayrı periyotta mantar tohumu ekimi yapılacak. Her ekim periyodunda 4-5 hasat yapma imkanı sunan tesiste yılda en az 20 ton istiridye mantarı üretilmesi hedefleniyor. Tesiste işgücü gerektiren tüm çalışmalar kooperatif ortağı kadınlar tarafından yevmiye usulüyle yapılıyor.

Atıl durumdaki eski mezbaha binasını baştan aşağı yenileyen İzmir'in yerel yönetimi, tüm tesisatı elden geçirdi; üretim için gereken raf ve ışık sistemlerini kurdu. Soğuk hava deposuna motor takıldı. Böylelikle kullanılmayan harap bina, modern bir üretim tesisine dönüştürüldü.