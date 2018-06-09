Büyükşehir’den “Mahallemiz Tertemiz” uygulaması

İlçe belediyelerin temizlik çalışmalarına ekip ve araçlarıyla destek veren Büyükşehir, bu kez “Mahallemiz Tertemiz” hizmeti başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler işbirliği ile “Mahallemiz Tertemiz” hizmeti başladı. İlçe belediyelerin temizlik çalışmalarına modern araçlarla destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında bulunan ana arter, meydan ve bulvarların temizliği için aralıksız çalışırken, ilçe belediyelerin yürüttüğü temizlik çalışmalarına da omuz verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin süpürme personeli, yol süpürme aracı, basınçlı yol yıkama ve yüksek basınçlı yol yıkama araçlarıyla güçlendirilen temizlik harekatının ilki Konak M. Ali Akman Mahallesinden başladı. Gürsel Aksel Bulvarına giren ekipler kısa sürede yol ve kaldırımları süpürdü, yıkadı, çöpleri topladı ve ardından ilçenin diğer mahalleleri için yola çıktı. Konak ilçesinde birçok mahallede temizlik çalışması yapan ekiplerin farklı ilçelerde görev alacağı bildirildi.

Çevreci araçlar

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 30 ilçede birden uluslararası standartlardaki 122 temizlik aracı ve 536 personelle temizlik çalışmalarına başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Geceleri ana cadde, meydan ve bulvarları yıkıyor, süpürüp temizliyoruz. Sabah saatlerinden itibaren de hem araçlarla hem de elle süpürme işlemi devam ediyor. Atmosfere karbon salımını azaltmak amacıyla elektrikli makine ve ekipmanları tercih ediyoruz. Haftada bin 92 kilometre alanı temizleyerek yaklaşık 188 ton katı atığın bertarafını sağlıyoruz. Tertemiz bir İzmir hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalara vatandaşlarımızın da desteğini sağlamak için mahalleleri ekledik. İlçe belediyelerin mahalle bazında yürüttüğü temizlik çalışmalarına temizlik araçlarımız ve personelimiz ile destek veriyoruz. Tertemiz bir İzmir için vatandaşlarımızı da çevrelerini temiz tutmaya davet ediyoruz” dedi.

Muhtardan teşekkür

Temizlik çalışmalarının ilk başlangıç noktası olan M. Ali Akman Mahalle Muhtarı Hüseyin Civelek, hem Konak hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede sokakların pırıl pırıl olduğunu söyleyerek, “İki kurumun işbirliği ile mahallemizde bayram temizliği başladı. Çok mutluyuz” diye konuştu.