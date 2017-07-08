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08 Temmuz 2017 09:27

Büyükşehir’den Ödemiş’e modern mezbaha

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ödemiş Mezbahası, Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe bürünüyor.

Büyükşehir’den Ödemiş’e modern mezbaha

08 Temmuz 2017 09:27

Kesimden karkasın tartılışına kadar her işlemin kamerayla izlenebileceği tesis, saatte 30 büyükbaş 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak. Mezbahada 720 büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın karkası da soğutulabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Mezbahası’ndaki modernizasyon çalışmaları ay sonunda tamamlanacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Mezbahası’nda yaptığı modernizasyon çalışmalarında sona yaklaştı. 2016 yılının Mart ayında 6360 sayılı kanun kapsamında Ödemiş Belediyesi’nden devralınan mezbaha son teknoloji ile donatılırken, tüm makine ve ekipmanın kurulumunu yapıldı; karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesim salonunda bulunan ve standartları karşılamayacak şekilde yapılan kesim hattı sökülerek yenisi monte edildi.


Otomatik hat ile saatte 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Ödemiş Mezbahası, aynı zamanda 720 büyükbaş ve bin 200 küçükbaş hayvanın karkasını da soğutabilecek. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebilecek. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, toprağa geçebilecek hastalık riski ve çıkan emisyon gazının önlenmesi amacıyla, çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Mezbahası’ndaki modernizasyon çalışmaları ay sonunda tamamlanacak.



Kamulaştırma sürüyor


Planlamasını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi’nin yaptığı tesisin sadece Ödemiş ilçesinin değil bölgenin büyük bir ihtiyacının karşılayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Bu mezbaha, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve halka güvenilir gıda sunulması için büyük önem taşıyor” diye konuştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan pazarını duvarla böldüğü yönündeki iddialara ilişkin de bilgi veren Büyükşehir yetkilileri şöyle konuştu:


“Biz Ödemiş Belediyesi’nden mezbahayı devraldığımızda bu duvar vardı. Gübre deposu, araç dezenfeksiyon ünitesi, ortak teknik hacim ve padok işçi soyunma odası gibi yerlerin kesimhanede bulunması yönetmelik gereği zorunlu. Entegrenin bahçesine yapılan bu imalatlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat alınabilmesi için gerekliydi ve mezbaha ana binasının dışında yerlere yapılması gerekiyordu. Ayrıca Et Yükleme bölümünde yeterli alan bulunmadığından, kesimhaneye sınır olan parselde Belediyemizce kamulaştırma çalışmaları da devam ediyor. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve halen Ödemiş Belediyesi tarafından kullanılan hayvan pazarı bölgesine denk geldiğinden, bu üniteleri hayvan pazarının işlevselliğini yitirmeyecek şekilde, mümkün olduğunca dar alana sıkıştırarak yaptık. Ödemiş Belediye Başkanı’na da bilgi vererek planlama çalışmalarını Ödemiş Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Böyle bir tesisin verimli çalışabilmesi için zorunlu düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler de hayvan pazarını en az etkileyecek şekilde gerçekleştirilmiştir."




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