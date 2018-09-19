Büyükşehir'den okullarda temizlik hamlesi

İhtiyaç sıralamasına göre belirlenen okullar ilaçlandı, temizlendi; bahçesindeki ağaçlar budanarak pırıl pırıl hale getirildi. Temizlik seferberliğinin yıl boyunca süreceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında bulunan ana arter, meydan ve bulvarların temizliği için aralıksız çalışırken, hem ilçe belediyelerinin hem de okulların temizlik hizmetlerine de omuz veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin süpürme personeli, yol süpürme aracı, basınçlı yol yıkama ve yüksek basınçlı yol yıkama araçlarıyla mahallelerde sürdürülen temizlik harekatı okullarla devam ediyor. Yeni döneme giren okullar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dört koldan yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl hale getiriliyor. Okulların bahçe ve çevresi temizlenirken, ilaçlama ekipleri tarafından okulun içi ve dışı ilaçlanıyor. Diğer bir ekip ise ağaçları buduyor.

Geçtiğimiz günlerde Karabağlar Zeyni Hanım Okulunda yürütülen temizlik çalışmaları hem okul yönetimini hem de velileri sevindirdi. Anaokulu öğrencileri belediye personeline çiçek vererek teşekkür etti. Karabağlar Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Süleyman Can, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun olduklarını belirterek, “Kapsamlı bir temizlik yapılıyor. Okullar açıldığında çocuklarımız ve velilerimiz buraları pırıl pırıl gördüklerinde çok sevindiler. İhtiyacı olan diğer okullarımızda da temizlik çalışması yapacaklar. Başkanımıza ve belediye personeline teşekkür ediyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik seferberliği, ihtiyacı olan öncelikli 42 okuldan başladı. Yetkililer, çalışmaların yıl boyunca süreceğini bildirdi.