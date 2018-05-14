Büyükşehirden Ramazan yardımları

Camiler ve mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını sürdüren İzmir’in yerel yönetimi, ilçe ve köylerde de eski Ramazan eğlenceleri düzenleyecek.

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlara, yaşlılara, çocuklara, şehit yakını ve gazilere paket gıda yardımı dağıtımını tamamladı. 30 ilçede 40 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde makarna, kuru fasulye, pirinç, nohut, un, şeker, çay, bulgur, bal, domates salçası, patates, peynir çeşitleri ve zeytinyağı bulunan gıda paketleri dağıtıldı.

Yine her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı öncesinde nakit yardımı yapmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 bin ailenin yüzünü güldürecek.Camiler ve mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını da hız verdi İzmir’in yerel yönetimi, Aşevi tarafından Sakarya, Tuzcu, Ülkü, Kadifekale, Dolaplıkuyu, Yenişehir, Ege ve Güney mahalleleri ile Emir Sultan Türbesi’nin bulunduğu bölgede Ramazan boyunca iftar yemeği dağıtımı yapacak.

Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine “mütevazi bir katkı” olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını “sosyal belediyeciliğin bir gereği” olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini ve yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerini belirtti.

İlçe ve köylerde “Ramazan Şenlikleri”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Torbalı, Beydağ, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes ilçe merkezleri ve bu ilçelerin birer köyünde “Ramazan Şenlikleri” düzenleyecek. 17 Mayıs ile 3 Haziran’da Aliağa’da, 21 Mayıs ile 13 Haziran’da Beydağ’da, 23 Mayıs ile 7 Haziran’da Kınık’ta, 26 Mayıs ile 6 Haziran’da Kiraz’da, 28 Mayıs ile 12 Haziran’da Ödemiş’te, 30 Mayıs ile 4 Haziran’da Kemalpaşa’da, 22 Mayıs ile 14 Haziran’da Menderes’de, 22 Mayıs, 29 Mayıs, 5 Haziran ile 12 Haziran’da Emir Sultan Türbesi’nin bulunduğu bölgede saat 21.00 ile 22.30 arasında fasıl dinletisi, meddah, orta oyunu, hacivat-karagöz, dan s ve illüzyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri yapılacak. Ayrıca şenliğe katılanlara geleneksel kıyafetlerle limonata, kağıt helva, dondurma, macun, şerbet ikramı yapılacak.

Camilerde bakım ve temizlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cami temizlikleri konusunda 30 ilçede, 2 ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden avizelerin ve vitrayların temizlenmesine kadar çok kapsamlı çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, bakım-onarım çalışmaları kapsamında çatı onarımı, bahçe düzenlenmesi, boya ve tadilat işleri yapılıyor.

Mezarlıklarda yoğun tempo

Ramazan öncesi şehit mezarları ile mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları da son hızla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 30 ilçede yer alan 1800 mezarlığın otlarını temizliyor, ağaçları buduyor, ilaçlama ve ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor. Bazı mezarlıklarda yollar yenilenirken, istinat ve çevre duvarı ile tel örgüler yapılıyor, gasilhaneler tamir ediliyor ve su sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemler alınıyor.