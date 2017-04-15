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15 Nisan 2017 10:10

Büyükşehir’in raylı sistem atağı hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu’nun yapım ihalesine çıkabilmek için gereken onayı alabilmek amacıyla, 13,5 km’lik hattın projesini Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne yolladı.

Büyükşehir’in raylı sistem atağı hız kazandı

15 Nisan 2017 10:10


Son olarak işletmeye alınan Karşıyaka Tramvayı ile birlikte kent içi toplu ulaşımda hizmet veren raylı sistem ağını 139 kilometreye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Açılış için gün sayan İZBAN Selçuk hattı, bu yıl içinde yapımı tamamlanacak Konak Tramvayı ve ihale aşamasına gelen Narlıdere Metrosu’nun ardından Buca Metrosu için de önemli bir adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 13,5 km uzunluğundaki Buca Metrosu’nun proje onayı için başvuruda bulundu. Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlıklarının onay sürecinin tamamlanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi projenin yapım ihalesine çıkacak.



Son teknoloji olacak


İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. Üçyol ile başlayan ve 11 istasyondan oluşan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasındaki çalışan 2. aşama hat ile Üçyol İstasyonu’nda entegre olacak. Yolcular için Üçyol İstasyonu bilet holü katından bağlantılı olacak yeni hat, mevcut hatlardan bağımsız çalışacak. Bu sayede teknolojinin en son sistemleri Buca Metrosu’nda kullanılabilecek. Bu hat üzerindeki tren setlerinin sürücüsüz olarak hizmet vermesi planlanıyor.




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