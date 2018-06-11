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11 Haziran 2018 13:29

Büyüme rakamları yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyüme rakamına ulaşmasının yabancı yatırımcının seçim sonrasında Türkiye’de yatırım yapması için davet anlamına geldiğini, Türk ekonomisinin yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Büyüme rakamları yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktı

11 Haziran 2018 13:29


Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük büyüme rakamını, 2018 yılının ilk çeyreğinde devam ettirmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Eskinazi, “Türk ekonomisi büyümede sürekliliği yakaladığını, kırılganlıktan uzak olduğunu gösterdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye’ye gelecek yabancı yatırım miktarında artış bekliyoruz. Artacak olan yabancı yatırımla ekonomimiz daha da büyüyecek ve 2018 yılının sonraki çeyreklerinde dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi konumuna gelecektir” diye konuştu.


Türkiye’nin büyüme rakamlarına sektörler bazında bakıldığında; hizmetler sektörü, sanayi sektörü ve inşaat sektöründeki büyüme rakamlarının tatmin edici seviyede olduğunu belirten Eskinazi, tarım sektöründeki büyüme rakamlarının tarım sektörüne devletin daha fazla destek olması gereğini ortaya çıkardığını ifade etti. Eskinazi şöyle konuştu: “Tarım sektörü ikinci çeyrekten itibaren büyümeye daha büyük katkı sağlar konuma kavuşturulursa, büyüme rakamlarına daha fazla katkı sağlar.”


İhracat rakamlarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre daha yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracat rakamlarının Türk ekonomisinin büyüme rakamlarına daha olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.




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