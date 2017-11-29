Çadır Tiyatrosu Buca’da dolaşmaya devam ediyor

Tiyatro sevgisi aşılayan Çadır Tiyatrosu, Aralık ayında “ Bir Kurt Hikayesi “ oyunuyla Bucalı çocuklara ulaşacak. Her hafta farklı bir mahalleye kurulacak özel donanımlı çadırda sahnelenen oyunlar çocuklara keyifli hafta sonları vadediyor.

Kentte yaşayan tüm çocukları tiyatro ile buluşturmak için “Her hafta bir mahallede Çadır Tiyatrosu” projesini başlatan Buca Belediyesi, Aralık ayında dört farklı mahallede minikleri sevindirecek.

Ece Türkmut tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Erk Bilgiç’in üstlendiği ‘Bir Kurt Hikayesi’ adlı çocuk oyunu Aralık ayı boyunca Mustafa Özer, Buse Demirel ve Ecem Eker’in sahne performansıyla Bucalı minikler için sahnelenecek.

Çadır Tiyatrosu’nun Aralık ayı rotası

Kasım ayı boyunca Testi Ailesi adlı çocuk oyunuyla çocuklara neşeli zamanlar geçirten Çadır Tiyatrosu’nun “ Bir Kurt Hikayesi “ oyunuyla bu haftaki ilk durağı 2 Aralık Cumartesi günü Barış Mahallesi olacak. 9 Aralık’ta Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde sahnelenecek olan oyun, 16 Aralık’ta Fırat, 23 Aralık’ta ise Efeler Mahallesi’nde çocuklara tiyatro sevgisi aşılayacak.