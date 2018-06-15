Çağıl: "Sosyal medya çıktı, bayramlaşma bitti"

Bazı durumlarda dijitalleşmek çok faydalı iken bazı durumlarda samimiyetimizi ve duygularımızı kaybetmemize neden oluyor" dedi.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ege Bölge Başkanı ve Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, sosyal medyanın olmadığı yıllarda daha samimi ve sıcak bir bayramlaşma olduğunu belirterek, "Ne yazık ki sosyal medyanın insanı hantallaştırma gibi bir durumu olduğu için artık bayram kutlamalarını bayram mesajlarıyla atlatır olduk. Eskiden bayramlardan önce bayram hazırlıkları başlardı, arefe günü yakınlarımızın mezarlıklarını ziyaret ederdik, bayram sabahı erkenden kalkar evin erkekleri olarak bayram namazına giderdik ve namazdan sonra ailecek güzel bir kahvaltı yapardık. Daha sonra küçüklerimiz ziyarete gelirdi, büyüklerimizi ziyarete giderdik. Ziyaretlerimizde büyüklerimizin sevinçleri gözlerinden belli olurdu. Fakat ne yazık ki sosyal medyanın bize verdiği hantallık yüzünden artık bir tuşla büyük-küçük fark etmeden herkese aynı bayram mesajını göndererek bayramlaşmış oluyoruz" diye konuştu.

"Yalnızlaştırıyor"

Samimiyetsiz ve toplu mesajlar yerine sevdiklerimizin yüzünü görmenin toplum olarak hepimize iyi geleceğini vurgulayan Çağıl, şöyle konuştu: "Bu duyguyu tattığımızda zaten bu güzel bayramlaşma geleneğimizin ne kadar kıymetli olduğunu tekrardan anlayacağız. Samimiyetsiz bir bayram mesajı sevdiklerimizin o mutlu gözleri ve bayram heyecanının yerini asla tutmaz. Aslına bakarsanız sosyal medyanın bizi sadece üşengeç yapmıyor, yalnızlaştırıyor da. Gerçek şeylerden uzaklaşıyoruz."