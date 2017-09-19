Çağrı Öztürk Cannes Film Festivali yolcusu

Dünyadaki en önemli film festivallerinden olan Uluslararası Cannes Film Festivali, bu yıl 71. kez gerçekleştirilecek. Fransa’nın Cannes şehrinde mayıs ayında düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra 22 ülkeden katılım sağlanacak.

Festivalde İzmirli oyuncu Çağrı Öztürk de kısa filmdeki başrol oyunculuğu ile Türkiye’yi temsil edecek. Geçtiğimiz yıl Cannes’a “Eleia” isimli film ile giren yönetmen Selçuk Uyan’ın çekeceği kısa metrajlı film, “Karanlıkta Kalanlar” ismiyle yarışacak.

Çocuk gelinler işlenecek

Son zamanlarda dünya gündeminde sıklıkla yer bulan ve uluslararası sorun haline gelen ’çocuk gelinler’i konu alacak filmde, genç yaşta evlendirilip küçük yaşta anne olan kız çocuklarına dikkat çekilecek. Birçok dizi ve sinema filminin ardından oyunculukta 8. yılına giren ve Cannes Film Festivali ile kariyerinde yükseliş sağlayacak olan genç oyuncu, Türkiye’yi temsil etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

22 ülkeden yıldız oyuncular

Usta yönetmen Selçuk Uyan’ın kendisine teklif getirdiğini ve çok mutlu olduğunu anlatan Öztürk, “En az 22 ülkeden yıldız oyuncular katılacak ve onlarla yarışacağız. Ben de bu anlamda çok heyecanlıyım. Dünya çapında bir yarışma olduğu için 5 bine yakın film olması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldızların da olduğu bir maratonda, inşallah güzel dereceler elde ederiz. Filmimiz ön elemelerden geçerse ki hedefimiz bu, elemelerden geçtikten sonra gösterime girecek” dedi.

“Önemli olan Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek”

Filmin kazanıp kazanmamasından ziyade zorlu aşamayı geçmenin önemli olduğunu aktaran Öztürk, “Hedefimiz ilk aşamada ilk 9’a girmek, çünkü zaten finalist oluyorsunuz. Bu Türkiye’yi temsil etme noktasında da büyük başarı olacak. Filmin başarı elde etmesi, olur olmaz kısmet ama önemli olan oraya katılmak ve Türkiye’yi orada en iyi derecede temsil etmek. İsminizin orada yer alması bile çok önemli ki bu bütün dünya basınına yansıyor. Dünyaca ünlü bir film festivalinde yarışmak benim için büyük bir gurur. İçim içime sığmıyor” ifadelerini kullandı.

Ekim’de başlayacak

Yönetmen Selçuk Uyan ise film çekimlerine iç ve dış mekan olmak üzere ekim ayı sonunda başlayacaklarını söyledi.