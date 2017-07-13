Çakırağa Konağı’nın kapalı olması tepki çekiyor

Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapacı, konağın yaz sezonu öncesinde kapalı olmasının gelen turistlerin tepkisi ile karşılaştığını söyledi. Yapıcı, özellikle hafta sonu İzmir ve çevresinden gelen ziyaretçilerimiz, konağın kapalı olduğunu görünce tepki gösteriyorlar dedi.

Ege Bölgesi’nin kendini koruyabilmiş en eski tarihi mekanlarından birisi olan Aydınoğlu Meydanındaki restorasyon çalışmalarının da bir türlü başlatılamadığını ifade eden Yapıcı, Birgi’deki çalışmaların daha hızlı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerden ilgi

Beldenin antik dönemlerin ardından, beylikler dönemini yansıtan tarihi kalıntıları ile yöreyi gezen yerli-yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yapıcı şunları söyledi:

“1800’lerin başında yapımına başlanan Çakırağa Konağı ile 1300’lerin başlarında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı bilinen Ulu Camii beldemizin en önemli tarihi mekanları arasında yer alır. Camii, Aydınoğulları’nın ilk camisi olma özelliğini taşır.

Ayrıca, 1500’lü yıllarda beldemizde yaşayan İslam dünyasının önemli düşünürlerinden, ‘Vasiyetname-i Birgivi Mehmet Efendi’ adlı eserin yazarı İmam Birgivi olarak tanınan Birgivi Mehmet Efendi’nin mezarı da Birgi’nin ziyaret edilen önemli yerleri arasında yer alır. Ege Bölgesi’nin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en önemli sivil mimarlık örneklerinden biri olan Birgi Çakırağa Konağı, 18. ve 19. yüzyıl bezemeleri ile ün kazanmıştır. Özellikle aynı isimle anılan odalardaki İstanbul ve İzmir manzaraları, Osmanlı resim sanatının en önemli örnekleri arasında sayılmaktadır. Konak, 1995 yılından günümüze kadar konak-müze olarak hizmet vermektedir.”

"En önemli üç küçük tarihi meydanından biri"

Mart ayında restorasyon amacı ile ziyaretçi girişlerine kapatılan konakta 4 aydan bu yana hiçbir çalışma yapılmadığını dile getiren Yapıcı, sözlerini şöyle sürdürdü,:

"İddialara göre, daha önce yapılan restorasyon çalışmaları, yanlış yapıldığı için restorasyon çalışmaları bir türlü bitmek bilmemektedir. Hatta çatısındaki kiremitlerin, ağır bir malzemeden üretildiği ve çatı ağırlığını arttırdığı iddia edilmektedir. Ulu Camii ise 1312 yılında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan yapı Aydınoğulları’nın ilk camisi özelliğini taşır. Mozaik çini mihrabı türünün en muhteşem örneğidir. Aslanlı, duvarı, anıtsal minberi ve sırlı tuğla minaresiyle tipik Selçuklu ve Beylikler dönemi şaheserlerindendir. Ulu Camii önündeki Aydınoğlu Meydanına bakan hamamın da konaktan farkı yoktur. Hamamın da çevresi yaklaşık 3 yıl kadar önce restore edilmek çevrildi. Tarihi hamamın önünde küçük bir market hizmet veriyordu. Oldukça tartışmalı bir sürecin ardından market tahliye edildi ve hamamın restore edileceği duyuruldu. Aradan 3 yıl geçti ama hala bir gelişme yok. Meydan, Türkiye’nin kendini koruyabilmiş en önemli üç küçük tarihi meydanından biri. Turizm, bizim okul kitaplarımızda, ‘bacasız fabrika’dır Ama biz bu fabrikayı olması gerektiği gibi işletemiyoruz. Birgililer olarak her iki çalışmanın başlatılmasını ve turizme kazandırılmasını talep ediyoruz.”