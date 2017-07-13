Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 10:20

Çakırağa Konağı’nın kapalı olması tepki çekiyor

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi kentindeki Çakırağa Konağı’nın kapalı olmasıyla, tarihi meydanda üç yıldır yapılmayan restorasyon çalışmaları tepki çekiyor.

Çakırağa Konağı’nın kapalı olması tepki çekiyor

13 Temmuz 2017 10:20

Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapacı, konağın yaz sezonu öncesinde kapalı olmasının gelen turistlerin tepkisi ile karşılaştığını söyledi. Yapıcı, özellikle hafta sonu İzmir ve çevresinden gelen ziyaretçilerimiz, konağın kapalı olduğunu görünce tepki gösteriyorlar dedi.


Ege Bölgesi’nin kendini koruyabilmiş en eski tarihi mekanlarından birisi olan Aydınoğlu Meydanındaki restorasyon çalışmalarının da bir türlü başlatılamadığını ifade eden Yapıcı, Birgi’deki çalışmaların daha hızlı yapılmasını beklediklerini söyledi.



Yerli ve yabancı turistlerden ilgi


Beldenin antik dönemlerin ardından, beylikler dönemini yansıtan tarihi kalıntıları ile yöreyi gezen yerli-yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Yapıcı şunları söyledi:


“1800’lerin başında yapımına başlanan Çakırağa Konağı ile 1300’lerin başlarında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı bilinen Ulu Camii beldemizin en önemli tarihi mekanları arasında yer alır. Camii, Aydınoğulları’nın ilk camisi olma özelliğini taşır.


Ayrıca, 1500’lü yıllarda beldemizde yaşayan İslam dünyasının önemli düşünürlerinden, ‘Vasiyetname-i Birgivi Mehmet Efendi’ adlı eserin yazarı İmam Birgivi olarak tanınan Birgivi Mehmet Efendi’nin mezarı da Birgi’nin ziyaret edilen önemli yerleri arasında yer alır. Ege Bölgesi’nin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en önemli sivil mimarlık örneklerinden biri olan Birgi Çakırağa Konağı, 18. ve 19. yüzyıl bezemeleri ile ün kazanmıştır. Özellikle aynı isimle anılan odalardaki İstanbul ve İzmir manzaraları, Osmanlı resim sanatının en önemli örnekleri arasında sayılmaktadır. Konak, 1995 yılından günümüze kadar konak-müze olarak hizmet vermektedir.”



"En önemli üç küçük tarihi meydanından biri"


Mart ayında restorasyon amacı ile ziyaretçi girişlerine kapatılan konakta 4 aydan bu yana hiçbir çalışma yapılmadığını dile getiren Yapıcı, sözlerini şöyle sürdürdü,:


"İddialara göre, daha önce yapılan restorasyon çalışmaları, yanlış yapıldığı için restorasyon çalışmaları bir türlü bitmek bilmemektedir. Hatta çatısındaki kiremitlerin, ağır bir malzemeden üretildiği ve çatı ağırlığını arttırdığı iddia edilmektedir. Ulu Camii ise 1312 yılında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan yapı Aydınoğulları’nın ilk camisi özelliğini taşır. Mozaik çini mihrabı türünün en muhteşem örneğidir. Aslanlı, duvarı, anıtsal minberi ve sırlı tuğla minaresiyle tipik Selçuklu ve Beylikler dönemi şaheserlerindendir. Ulu Camii önündeki Aydınoğlu Meydanına bakan hamamın da konaktan farkı yoktur. Hamamın da çevresi yaklaşık 3 yıl kadar önce restore edilmek çevrildi. Tarihi hamamın önünde küçük bir market hizmet veriyordu. Oldukça tartışmalı bir sürecin ardından market tahliye edildi ve hamamın restore edileceği duyuruldu. Aradan 3 yıl geçti ama hala bir gelişme yok. Meydan, Türkiye’nin kendini koruyabilmiş en önemli üç küçük tarihi meydanından biri. Turizm, bizim okul kitaplarımızda, ‘bacasız fabrika’dır Ama biz bu fabrikayı olması gerektiği gibi işletemiyoruz. Birgililer olarak her iki çalışmanın başlatılmasını ve turizme kazandırılmasını talep ediyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:51
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!