Çakmaklı’da sinema keyfi

Etkinlikler kapsamında Türk Sineması’nın son dönemlerdeki önemli komedi yapımlarından olan “Ailecek Şaşkınız” adlı film Çakmaklı Mahallesi’nde gösterime sunuldu.

Aliağa ilçesinde belediye yetkilileri, "Aliağa’da Yaz Sinema Günleri" kapsamında bugüne kadar Uzunhasanlar, Çaltılıdere, Helvacı, Yeni Şakran, Siteler, Karakuzu, Güzelhisar ve Yalı Mahallesi Viking Sitesinde birbirinden değerli Türk filmlerini sinemaseverler ile buluşturdu. Son olarak ise Çakmaklı Mahallesi’nde yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı komedi türündeki ’Ailecek Şaşkınız’ adlı film izleyici ile buluştu. Aynı anda "Bizim Köyün Şarkısı" adlı komedi filmi Karaköy Mahallesi’nde gösterime sunuldu.

Etkinlikler kapsamında, 14 Ağustos Salı günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ki ’Ayla’ isimli filmin gösterimi ile devam edecek. 1950’de başlayan Kore Savaşı’na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda ise Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Aynı zamanda Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Derya Karataş, Meltem Yılmazkaya ve İrem Sak gibi birbirinden önemli oyuncuların rol aldığı “Cici Babam” adlı komedi filminin de Aşağı Şakran Mahallesi’nde sinemaseverler ile buluşacağı kaydedildi.