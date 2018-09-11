Çakmaklıspor'da hedef mutlak şampiyonluk

Amatör Lig'i ikinci tamamlayarak 2018-2019 futbol sezonunda 1. Amatör Lig'de oynamaya hak kazanan Çakmaklıspor'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenör Hüseyin Öndağ yönetimindeki Çakmaklıspor'da hedef ligi şampiyon tamamlayarak sezon sonunda bir üst lige yükselmek.

Aliağa'nın köklü kulüplerinden Çakmaklıspor, yeni futbol sezonunda 1. Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele edecek. Çakmaklıspor'un grubunda; Ulukent, Türkellispor, Asarlık Gençler Birliği, Foça Belediye Bağarası, Maltepe Belediyespor, Gerenköyspor, Dadaşspor ve Yeni Foçaspor yer alıyor. Çakmaklıspor, 29 Eylül'de başlayacak olan ligde ilk maçını Asarlık deplasmanında oynayacak. Ocak 2019'da sona ermesi planlanan ligde şampiyon olan takım bir üst lig olan Süper Amatör Lig'e adını yazdıracak. İkinci ve üçüncü olan takımlar ise play-off oynayacak.

Lige mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlandıklarını belirten Çakmaklıspor Başkanı Halit Yavuz, “Ligimiz 29 Eylül'de başlayacak. Haftanın üç günü idman yapıyoruz. Hafta sonları ise hazırlık maçları oynuyoruz. Hazırlık aşamasında bugüne kadar Karabağlar Esnafgücü, Evka-5, Dadaşspor ve Ulupınarspor ile hazırlık maçlarımız oldu” dedi.

Yeni transferler

Transfer döneminde takıma yeni katılan oyuncular hakkında bilgi veren Yavuz, “Takımımız, yeni gelen oyuncular ile birlikte daha da güçlendi. Transfer döneminde Akçaabat Sebatspor'dan Fatih Uyak, Foça Belediyesi Bağarası'ndan Tolga Yoldaş, Şirin Aşan ve Şafak Tan Yıldırım, Aliağaspor FK altyapısından Duran Doğan, Gürkan Eren ve Evren Karadeniz, Eski Foçaspor'dan Talip Yılmaz, Emrah Yılmaz, Dikilispor'dan Mehmet Özcan, Recep Uğurcalı ve Kırıkkalespor'dan kaleci Tugay Akgul'u takıma dahil ettik. Bu yıl U-19 altyapı takımını da kurduk. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları önümüzdeki yıllarda takıma kazandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Öndağ: “Süper Amatör Lig'e göre bir takım kurmayı planladık”

Çakmaklıspor Antrenörü Hüseyin Öndağ ise Çakmaklı'nın Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) kaldırabilecek tesis ve potansiyele sahip olduğunu söyledi. Öndağ, “Bizim bir hedefimiz var. Bu hedefi de yaklaşık 5 yıllık bir periyoda yaydık. Bütçemiz de el verirse BAL'a kadar çıkabileceğimize inanıyorum. Yönetimin ve Aliağa Belediyesi'nin büyük destekleriyle 2. Amatör'den 1. Amatör Lig'e yükseldik. Bize verilen bu destekleri iyi değerlendirerek bu sene de bir üst lige yükselmeyi hedefliyoruz. Grubumuzda çok iyi ve sert takımlar bulunuyor. Takımımızı kurarken Süper Amatör Lig'e göre bir takım kurmayı planladık. Bu sayede Süper Amatör'e çıktığımız takdirde çok fazla transfer yapma ihtiyacı da duymayacağız. Ayrıca Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın destekleriyle sahamız Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartlara getirildi. Çok güzel bir tesise ve sahaya kavuştuk. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ekibine spora yaptığı destek ve yatırımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ligi zirvede tamamlayacağız”

Şampiyonluğa çok rahat ulaşabilecekleri bir kadroya sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Öndağ, “Yönetim istediğimiz her futbolcuyu takıma kazandırdı. Eğer ki bir şanssızlık yaşamazsak ligi rahat bir şekilde zirvede tamamlayacağız. Bu takım bu sene şampiyon olmaz ise bu tamamen teknik kadronun suçu olacaktır” şeklinde konuştu.