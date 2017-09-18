Çalılıkların arkasına saklanan 57 Suriyeli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Fatih Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarını alması üzerine harekete geçti. Ekipler, şahısların yer aldığı helikopter ile çekilen termal kamera görüntüsünü jandarmaya gönderdi. Şahısların tespit edilmesi üzerine saat 07.00’de olay yerine hareket eden Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Harabeler mevkiinde deniz kenarında dışarıdan görülmeyecek şekilde çalılıklar arasına saklanmış kişileri fark etti. Tespit edilen 14 yetişkin erkek, 13 yetişkin kadın, 18 erkek çocuk, 12 kız çocuk olmak üzere toplam 57 Suriye uyruklu şahıs sağlık muayeneleri ve sorguları yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü sevk edildi.