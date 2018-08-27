Çocuklar, hızla çalıntı motora binerek kaçarken seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Polisler olay yerinden koşarak kaçan çocukları, gizlendikleri park halindeki araçların altında kıskıvrak yakaladı.

Olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Mürselpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 yaşlarında iki erkek çocuğu, Eşrefpaşa semtinden çaldıkları motorla seyir halindeyken, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Hırsızlar, çalıntı motorlarını yol üzerine park ederek başka bir motosikleti çalmaya çalıştıkları sırada ekiplere yakalandı. Polislerden kaçmak için hızla çalıntı motora binen iki çocuk, bu sırada seyir halindeki Mutlu Akçı yönetimindeki 35 AG 159 plakalı araca çarptı. Çalıntı motor savrulurken, otomobilin ön yan kısmında da hasar meydana geldi. Polisler, olay yerinden koşarak kaçan çocukları, gizlendikleri park halindeki araçların altında kıskıvrak yakaladı. O anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çocuklarını hastane kontrolüne götürdüğünü belirten Mutlu Akçı, "Çocuklarımı hastaneye kontrole götürüyordum. Ben kendi yolumda gidiyordum. Bir anda bana çarptı. Meğer motor çalmışlar” dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.