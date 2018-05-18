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18 Mayıs 2018 11:17

Çalışan kadınlara özel tasarımlar

Çalışan kadınlara yönelik, hem şık hem de rahat ayakabı tasarımlarıyla dikkat çeken 04:14 Touch’ın Alsancak mağazası düzenlenen bir kokteylle hizmete açıldı.

Çalışan kadınlara özel tasarımlar

18 Mayıs 2018 11:17


İş kadını Nalan Selçuk tarafından sektöre kazandırılan 04:14 Touch, Ayvalık, Muğla, Bornova, Karşıyaka, Şirinyer ve Alsancak olmak üzere toplam 6 mağazayla hizmet veriyor. Kadın çanta ve ayakkabılarında özgün çizgiler sunan 04:14 Touch, çalışan kadınların hem şık hem de rahat olabileceğini vurgulayan tasarımlar üretiyor.


Berrin Baş tarafından organize edilen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı açılışın ardından gerçekleştirilen defilede kadın ayakkabı modelleri sergilendi. Tasarımlar, izleyenler tarafından tam not aldı.


Ayakkabı modellerinin, tasarımıyla olduğu kadar rahatlığıyla da dikkat çektiğini söyleyen Nalan Selçuk, “Günde 8-10 saat çalışan bir kadının güzelliği ayağında taşırken bunun keyfini de çıkarabileceğini gösterdik. Şu anda sadece kadın ayakkabısı üretiyoruz. 2018 yılında sadece ürün çeşitleri ve yeni tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Aldığımız talep ve ilgiden dolayı 2019 yılından itibaren yurtdışına açılmayı planlıyoruz, 04 :14 markasını yakın zamanda tüm dünyada göreceksiniz” diye konuştu.




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