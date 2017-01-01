Çalkaya, 2017’yi Balçovalılar’la karşıladı

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yıla Balçovalılar ile birlikte girdi. Gün boyunca eşi Fatma Hanım ile birlikte vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Çalkaya, “Paylaşmadığınız sürece mutluluğun, varlığın bir değeri yok. Biz yeni yıla girerken mutlulukları paylaştık” dedi.



Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya her yıl yaptığı yılbaşı gezilerinde bu yıl da geleneği bozmadı. Eşi Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Semtevleri tarafından belirlenen evleri ziyaret eden Başkan Çalkaya, öğlen saatlerinde başladığı ziyaretlerine gece yarısına kadar devam etti. Gün boyunca 25 evi ziyaret eden Çalkaya Ailesi, eşini kaybetmiş, amansız hastalıklarla mücadele eden, sevdikleri uzakta olan veya geçim derdi çeken vatandaşları ziyaret etti. Balçovalılar da Başkan Çalkaya ve Fatma Çalkaya’yı konuk etmenin mutluluğunu yaşadı.



Her evde ayrı bir hayat hikayesi ile karşılaştıklarını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya, “Biz manevi duyguların da maddiyat gibi paylaşıldıkça arttığına inanıyoruz. Balçova’da 80 bin kişilik bir aileyiz ve dertler paylaştıkça azalıyor, mutluluklarda artıyor. Biz yeni yıla girerken vatandaşlarımızla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz. Onların dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşması, çocukların bir tebessümü dünyalara bedel. Umarım çocukların hep güldüğü, hastaların şifa bulduğu, savaşların ve şiddetin olmadığı bir yıl geçiririz” diye konuştu.