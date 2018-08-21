Çalkaya ailesi geleneği bozmadı

Bayram, yılbaşı gibi özel günleri Balçovalı vatandaşlar ile karşılamayı gelenek haline getiren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya. Bu Kurban Bayramında da geleneği bozmadı. Eşi Fatma Çalkaya ile birlikte Balçova’daki yaşlı ve hastaları ziyaret eden Başkan Çalkaya, zor geçim koşulları ile mücadele eden vatandaşları da unutmadı.

Ziyaretlerin ardından sosyal medya hesabından Balçovalıların Kurban Bayramını kutlayan Mehmet Ali Çalkaya, “Paylaşarak daha çok huzur bulacağımızı, bölüşerek daha çok olacağını unutmayalım. Bizlerden sevgi ve dostlu bekleyen sevdiklerimizi ve komşularımızı unutmayalım” diyerek tüm Balçovalıları paylaşmaya davet etti.