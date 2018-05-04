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04 Mayıs 2018 09:57

Çalkaya’dan "sazlı" sandık çağrısı

Türk Halk Şiiri’nin büyük ustaları Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre, Balçova’da düzenlenen konserle anıldı.

Çalkaya’dan

04 Mayıs 2018 09:57

Konser sonunda eline bir saz alarak izleyicilere seslenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Halk Müziğimizi dinlemekten de demokrasiden de vazgeçmeyin” dedi.



Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen konserle Halk Şiiri’nin büyük ustaları Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre’nin eserlerinden derlenen türküleri seslendirdi. Balçovalıların büyük ilgi gösterdiği konserde Şef Mustafa Turhan yönetimindeki Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Ben Ağların Yane Yane", "Yetti Mola", "Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare” gibi birbirinden güzel halk müziği parçalarını seslendirdi.



"Sandığa gitmek zorundayız"


Gecede bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya saz ustalarından bir saz isteyerek “Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre Anadolu halkının duygularına tercüman olmuşlar, ses olmuşlar. Anadolu insanının dertlerini saz ile anlatmışlar. Kısacası saz aslında bir müzik aleti değil duyguları ve sıkıntıları anlatma enstrümanıdır. Ben de şimdi sazın verdiği cesaretle sizlere sıkıntılarımı anlatacağım. Ben bu ülkede yaşıyorum; ülkemde demokrasi, adalet, özgürlük ve kardeşçe yaşamak istiyorum. Ülkemde üretmek ve ürettiğimi kardeşçe paylaşmak istiyorum. Demokrasiye sahip çıkmak için yaklaşan seçimlerde sandığa gitmek zorundayız. Sandığa giderken sadece kendimiz değil yakınlarımızı, tanıdıklarımızı da götürmek zorundayız” diye konuştu.




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