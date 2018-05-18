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18 Mayıs 2018 18:02

Çaltılıdere kabuk değiştiriyor

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde büyükşehir belediyesi tarafından onaylanan imar planları sonrası yeni plana uygun altyapı çalışmaları başladı.

Çaltılıdere kabuk değiştiriyor

18 Mayıs 2018 18:02


Altyapı için ilk şart olarak da bölgedeki imar yolları 13 Kasım 2017 tarihinde onaylanan yeni plan çerçevesinde hazır hale getiriliyor. İmar planlarına uygun bir şekilde yapılan yol çalışmalarından hemen sonra ise bölgede doğalgaz, elektrik, telefon/internet, kanalizasyon, içme suyu ve 20 bin nüfusa göre arıtma gibi birçok altyapı hizmeti hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getirilecek. Asfalt, taş ve bordür çalışmaları ile de üstyapı düzenlemeleri tamamlanacak.



Taş ocaklarından kurtulacak


Altyapının hazırlanmasının ardından Çaltılıdere Bölgesi’nde kesinleşen plana göre kültür merkezi, günübirlik konaklama tesisleri, çeşitli sosyal aktivelerin yapılacağı yeşil alanlar, spor tesisleri, kafeler,restoranlar, plaj, hipoterapi merkezi (TayPark), güzel sanatlar okulu gibi yatırımlar hızla tamamlanacak. Yine planlara uygun olarak da Çaltılıdere Mahallesi’ne üniversite kampüsü kurulacak. İmar Planları kapsamında yapılacak olan çalışmaların ardından bölgeye kazandırılacak olan tesisler, kültür merkezleri, eğitim alanları ile rekreaktif ve rekreasyon alanları Çaltılıdere Mahallesi’ni her açıdan kuzey İzmir’in cazibe merkezi haline getirecek. Bütün bu çalışmaların ardından Çaltılıdere bölgesi taş ocaklarından ve diğer kirleticilerden kurtulmuş olacak.




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