Çaltılıdere’deki altyapı çalışmalarında sona doğru

Aliağa Belediyesi altyapı için ilk şart olarak da bölgedeki imar yollarını 13 Kasım 2017 tarihinde onaylanan yeni plan çerçevesinde uygun hale getiriyor. İmar planlarına uygun bir şekilde yapılan köy dışı yol çalışmalarından hemen sonra ise bölgede doğalgaz, elektrik, telefon/internet, kanalizasyon, içme suyu ve 20 bin nüfusa göre arıtma gibi birçok altyapı hizmeti hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getirilecek. Asfalt, taş ve bordür çalışmaları ile de üstyapı düzenlemeleri tamamlanacak.

Altyapının hazırlanmasının ardından Çaltılıdere bölgesinde kesinleşen plana göre; Kültür Merkezi, günübirlik konaklama tesisleri, çeşitli sosyal aktivelerin yapılacağı yeşil alanlar, spor tesisleri, kafeler, restoranlar, plaj, hippoterapi merkezi (TayPark), Türkiye’nin en yetenekli çocuklarının eğitim göreceği ilkokul sonrası ilk sekiz yıllık yatılı güzel sanatlar teknik okulu gibi yatırımlar hızla tamamlanacak. Yine planlara uygun olarak Çaltılıdere Mahallesine birden fazla fakültesi olan üniversite kampüsü kurulacak.

Hippoterapi merkezi için çalışmalar başlıyor

Bölgedeki altyapı çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, engelli bireylere hizmet verecek olan hippoterapi merkezinin temellerini de atmaya hazır hale getirdi. İhale aşaması sona eren hippoterapi merkezi yapım ihalesine çıkacak. 2018 yılı sonuna kadar hizmete girmesi planlanan merkezde; atla terapi, hobi bahçeleri, çocuk oyun alanları, el sanatları atölyeleri, engelli eğitim atölyeleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kafeteryalar ve otopark bulunacak. Hippoterapi merkezi sadece ilçemizdeki engelli vatandaşlarımıza değil Bakırçay bölgesindeki tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Aliağa’ya güzel sanatlar okulu

Bu çalışmaların dışında Aliağa’ya bir ilk proje daha kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Güzel Sanatlar Teknik Okulu Prototip Projesi Aliağa’da hayata geçecek. Türkiye’de ilk defa ilkokul sonrası 8 yıllık yatılı güzel sanatlar okulu Aliağa’da olacak. Türkiye’nin en yetenekli çocukları bu okulda eğitim görecek. 7 bloktan oluşan teknik okul içinde; tiyatro, sinema ve güzel sanatların tüm atölyeleri bulunacak. Ödeneği çıkan projenin 2018 yılı içerisinde inşaatına başlanacak.

Dev kültür merkezi

Tüm bu yatırımların dışında Çaltılıdere Kültür Merkezi’nin inşaatı da yakın zamanda başlayacak. Aliağa Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür merkezi, projedeki son rötuşların ardından yapım ihalesine çıkacak. Aliağa Kültür Merkezinde bin kişilik konser ve tiyatro salonu, 300 kişilik konferans salonu, ilk katında da 600 kişilik kapalı düğün salonu olacak.

Çaltılıdere’ye yeni plaj

Aliağa Belediyesi’nin son aşamaya gelen tüm bu projelerinin dışında yine bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen Çaltılıdere plajının düzenlemeleri devam ediyor. Köy dışı mevkiinde piknik alanı olarak kullanılan mesire yerinden başlayan ve Şakran yönüne doğru giden üç kilometre uzunluğunda plaj, gezinti terasları ve bisiklet yolu yapılacak. Aynı kapsamda deniz içi temizliği ile birlikte kum serme işlemi tamamlanacak.

Yapılan projelere ulaşımın sağlanması için köy dışında planlanan imar yoluyla köy çevre yolu yapımı da devam ediyor. Aliağa Belediyesi’nin köy içi mevkiinde ise herhangi bir çalışması bulunmuyor.