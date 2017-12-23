Cama hayat verdiler

Cam şişeleri geri dönüşüm makinesine atan öğrenciler süreci uygulamalı olarak yaşadı.

İzmir’de geri dönüşümü ilk başlatan ilçe belediyesi olan Gaziemir Belediyesi, ilçedeki okullarda cam atıkların geri dönüşümü eğitimi verdi. Çocuklarda çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimde geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Eğitimde cam atıkların neler olduğu, doğaya zararları ve geri dönüşüm için nelerin yapılması gerektiği detaylı olarak anlatıldı. Gazi Umur Bey İlkokulu ile Adnan Menderes İlkokulunda düzenlenen eğitimlerde uzmanlar okulda, evde ve işyerlerindeki cam atıklarının geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye katkıları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Eğitimlerde Gaziemir Belediyesi’nin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da öğrencilere bilgi verildi. Geri dönüşümü İzmir’de başlatan ilk ilçe belediyesi olduklarının altını çizen Temizlik İşleri Müdürü Veli Arduç, plastik, kağıt ve cam gibi geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak atıkları çöpe atmamaları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Arduç, Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi ile evsel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçtiklerinin de altını çizdi. Eğitim sonunda öğrenciler içtikleri meyve sularının şişelerini cam öğütme makinelerine atarak geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak yaşadı.