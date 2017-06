Can dostlar bu yaz da susuz kalmayacak

Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza yönelik yaptığı çalışmalarla hayvan severler tarafından tam not alan Bayraklı Belediyesi, yaz ayları öncesi parklara ve ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen yaşam kaplarıyla sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Yerleştirilen otomatik suluklar direkt şebeke suyuna bağlanarak, biter bitmez yeniden doluyor. Bu proje sayesinde can dostların yaz aylarındaki su sıkıntısının önüne geçiliyor. Ayrıca veteriner hekimler tarafından kedi ve köpeklerin iç-dış parazit aşıları yapılıyor.

"Herkese görev düşüyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanları için farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, “İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz yaşam kapları sayesinde can dostlarımız susuz kalmayacak. İnsanların aşırı sıcaktan sıkıntı yaşadığı yaz aylarında hayvanları da düşünmek zorundayız. Onların ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Vatandaşlarımız da apartmanlarının önüne koyacakları bir kap su ile onlara destek olabilir” dedi.