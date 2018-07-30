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30 Temmuz 2018 11:15

Can dostlara 5 yıldızlı hizmet

Kültürel ve sosyal çalışmaları ile toplumun her kesimine hizmet üreten Karşıyaka Belediyesi, can dostlara yönelik çalışmalarıyla da fark oluşturdu.

Can dostlara 5 yıldızlı hizmet

30 Temmuz 2018 11:15

Yılın ilk yarısında yaklaşık 30 bin can dosta bakım hizmeti gerçekleştirildi. Başkan Akpınar "Karşıyaka sınırları içinde, her canlıya eşit hizmet üretiyoruz" dedi.


Karşıyaka Belediyesi bünyesinde yer alan Tay Park, 2018 yılının ilk 6 ayında, büyük kısmını çocuklu ailelerin oluşturduğu yaklaşık 200 bin konuğu ağırladı. Çocukların, pony cinsi atlar ile birlikte keyifli vakit geçirdiği tesiste, sahipsiz 30 bine yakın can dostun da bakımı, aşıları ve gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi.



Atla terapi imkanı


Taypark’ta, yılın ilk 6 ayında, can dostlara yönelik 3 bin şikayete anında müdahale edildi. Merkezde yaklaşık 7 bin hayvanın sorununa çözüm üretildi. 1500 hayvan kısırlaştırıldı. 2800 ameliyat gerçekleştirildi. 100’e yakın can dostun sahiplendirildiği Tay Park’ta özel tedavi gören 300’ün üzerinde çocuğa da atla terapi uygulaması yapıldı.



“Hem eğlence hem sağlık”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu olan tesisimiz Tay Park, hem çocuklu ailelerin keyifli vakit geçirebildiği bir merkez hem de can dostlarımızın en güzel hizmeti alabildiği bir üs durumunda. Burada bir yandan sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti sunarken, bir yandan da özel eğitim alan çocuklarımıza terapi imkanı yaratıyoruz. Karşıyaka sınırları içinde, her canlıya eşit hizmet üretiyoruz” dedi.




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