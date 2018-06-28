Can dostlara 5 yıldızlı yuva

Sahipsiz misafirlerine ‘5 yıldızlı’ konfor yaşatan bakımevi, hayvan severlerin de beğenisini kazandı.

Karşıyaka Belediyesi, 3 dönüm alan üzerinde kurulu olan Örnekköy Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini geçtiğimiz aylarda yeniledi. Kapalı ve açık toplam 30 odası bulunan yeni yaşam alanında; köpek bakım odası, 2 adet muayene odası, 1 ameliyathane, veteriner hekim odası, kayıt odası ve köpek sahiplenmek amacıyla tesise gelenler için bekleme odası inşa edildi. Can dostların sosyalleşmesi ve oyun oynaması için de 300 metrekarelik çim alan oluşturuldu.

Yapılan yatırımla tesisin hizmet kapasitesi artırıldı. Koruma altına alınan sokak hayvanlarının sayısı 110’a yükseltildi. Misafir edilen can dostlar için daha hijyenik ve modern yaşam şartları sağlandı. Merkeze getirilen köpekler önce genel sağlık taramasından geçiriliyor ve iç-dış paraziter ilaç uygulanıyor. Kısırlaştırma operasyonları, aşıları yapılıyor. Hasta ve yaralı hayvanlar tedavi ediliyor.

“Can dostlar için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yaşamı ve çevremizi paylaştığımız can dostlarımıza en güzel hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, önemli bir yatırım daha yaparak, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize ek binalar, yeni yaşam alanları kazandırdık. Korumaya aldığımız hayvan sayısını da 110’a yükselttik. Duyarlı hayvan severleri ve köpek sahiplenmek isteyen yurttaşlarımızı da tesisimize bekliyoruz” dedi.