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02 Ağustos 2018 13:38

Can Gox İzmirli hayranlarıyla buluşacak

İzmir’de, bahçe konserleri kapsamında Türk müziğinin isimlerinden Can Gox hayranlarıyla buluşarak bir konser verecek.

Can Gox İzmirli hayranlarıyla buluşacak

02 Ağustos 2018 13:38


Yorumuyla olduğu kadar tarzıyla da beğeni toplayan ve Cem Karaca’ya benzetilen caz ve blues sanatçısı Gox, İzmirlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Sesiyle adından sıkça söz ettiren Gox, İzmir Optimum’un bahçe konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşarak sevilen parçalarını seslendirecek. Merakla beklenilen konser ise 05 Ağustos Pazar günü saat 18:30’da gerçekleştirilecek.


Asıl ismi Can Göksun olan sanatçının 2013 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü ’Yalnızım Ben’ ve ’Kaybedenler Kulübü’ gibi parçaları da yorumlaması beklenirken, Optimum yetkilileri Gox hayranlarını konsere davet etti.




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