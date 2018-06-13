Can kayıplarının yaşandığı kavşak için EDS çağrısı

Yaklaşık 7 gün önce sık sık trafik kazalarının yaşandığı İzmir-Çanakkale karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatice Aşık Binali’nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesini tepki gösteren Aliağa Emek ve Demokrasi Platformunun destek verdiği basın açıklamasını Eğitim İş Sendikası Başkanı Mustafa Gök yaptı. Aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin de yaralandığını belirten Mustafa Gök, şöyle konuştu:

"Bu olay belki kayıtlara bir trafik kazası olarak geçmiştir ancak yaşananlar kazadan öte bir cinayettir. Tüm trafik kurallarını hiçe sayan bir kamyon şoförü, kırmızı ışıkta geçerek, kurallara uygun bir şekilde kreşe çocuğunu almaya giden Hatice öğretmenimizi aramızdan alarak 5 yaşındaki Melih yavrumuzu da annesiz bırakmıştır. Öte yandan Sezen öğretmenimizi de belki de uzun bir süre yatmak zorunda bırakacak şekilde yaralamıştır. Kamuoyu çok iyi bilmektedir ki bu yol ve bu kavşak daha önce de çok canlar almış, kimilerini annesiz, kimilerini babasız kimilerini de evlatsız bırakmıştır. Ağır tonajlı araçların tüm trafik kurallarını hiçe sayarak, hiçbir ışık ihlaline uymayarak adeta ölüm saçtığı bu yol, önlemlerin yetersizliğinden dolayı tehlike saçmaya devam etmektedir. Yol üzerinde birçok kreş ve okul olduğu, Yalı Mahallesi sakinlerinin de şehir merkezine ulaşmak için kullanabilecekleri tek yolun bu cadde olduğu düşünülürse; bu öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın nasıl bir tehlike ile yüz yüze olduğu daha net anlaşılacaktır. Yol üzerinde herhangi bir denetim mekanizmasının bulunmaması, verilen cezaların caydırıcı olmaması ağır tonajlı araç şoförlerini kurallara uymama konusunda adeta cesaretlendirmektedir. Yetkililerden talebimiz plajlar mevkii olarak bilinen kavşaktan başlayarak, Aliağa’nın çıkışında yer alan Petkim Kavşağına kadar devam eden yaklaşık 7 kilometrelik yol üzerinde bir Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasıdır. Bu güzergah üzerinde hız limitlerine ve trafik ışıklarına uymayan araçlara verilecek cezalar kısmen de olsa yaşanacak olumsuzlukların önüne geçecektir."

Yetkililere önlemler alınması noktasında seslenen Mustafa Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane şartları daha donanımlı olsaydı, araçtan yaralı halde çıkarttığımız Hatice öğretmenimiz belki bugün aramızda olacaktı. Ağır yaralı halde araçtan çıkarttığımız Sezen öğretmenimizin Çiğli Bölge Hastanesine sevk edilebilmesi için İzmir’den tam donanımlı ambulansın yaklaşık 1 saatte gelmesi, Aliağa Devlet Hastanesinin içler acısı halini daha net gözler önüne sermektedir. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Her gün yüzlerce öğrencinin, Yalı Mahallesi sakinlerinin kullanmak zorunda kaldığı bu yolda daha ciddi önlemler istiyoruz, başka Hatice öğretmenler ölmesin, başka Melih’ler annesiz kalmasın istiyoruz. Bu çağrımıza kulak verilmediği takdirde; bir oturma eylemiyle yolu trafiğe kapatmak da dahil olmak üzere daha büyük eylemler yapacağımızı da yetkililerin bilmesini istiyoruz."