Can Yoldaşım isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kent Konseyi, Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği ortaklığıyla düzenlenen "Can Yoldaşım" konulu yarışmanın sonuçları belli oldu. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TSFS) kontrolünde düzenlenen yarışmaya, 640 fotoğrafçı 2 bin 70 fotoğrafla katıldı. Yarışmanın seçici kurulunda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde Nezaket Tekin, Aydoğan Colour’dan Selvinaz Aydoğan, İFOD’tan Murat Kaptan ve TSFS Temsilcisi Metin Aras yer aldı.

Can Yoldaşım şenliğinde açıklanan sonuçlara göre, Aydın’dan katılan Oğuz İpçi “Şevkat” isimli fotoğrafıyla yarışmanın birincisi oldu. Van’dan katılan Musa Talaşlı “Hayvan Sevgisi” isimli fotoğrafıyla ikinci, İstanbul’dan katılan Ahmet Mücen “Dost” isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi TFSF altın madalya ve bin 500 TL, ikincisi TFSF gümüş madalya ve bin TL, üçüncüsü TFSF bronza madalya ve 750 TL almaya hak kazandı.

250 TL ödülden oluşan dokuz adet mansiyon ödülleri de, Hakan Yaralı, Süleyman Hülker, Kayhan Güç, Alper Tüydeş, Emre Akıllı, Gürkan Öztürk, Nazmi Çaykara, Emel Oğuz Atasoy, Emrah Yorulmaz isimlerine verildi.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım oldu. Can Yoldaşım isimli sokak hayvanları konulu bir fotoğraf yarışmasına bu kadar yüksek katılımın olması, doğayı, hayvanı seven vicdanları körelmemiş insanlarımızın ne kadar çok olduğunu bize gösterdi ve geleceğe dair umutlarımızı arttırdı. Tüm yarışmacıları gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca fotoğrafları tek tek inceleyen jüri üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.