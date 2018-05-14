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14 Mayıs 2018 12:23

Çanakkale Gelincik tarlasına döndü

Birer gelincik çiçeği gibi Çanakkale Şehitliği’ni gezen Balçovalı çocuklar, Gelibolu Yarımadası’nda bağımsızlık tarihimizi öğrendi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin siperlerini gördü.

Çanakkale Gelincik tarlasına döndü

14 Mayıs 2018 12:23


Ulusal Bağımsızlık Tarihimizi yeni nesillere anlatmak için 14 yılda 10 bin kişiyi Çanakkale Şehitliği’ne götüren Balçova Belediyesi, bu sefer Çanakkale’yi gelincik tarlasına çevirdi. Balçova’daki okulların Okul Aile Birlikleri ve Semtevleri ile birlikte düzenlenen geziye çoğunluğu öğrenci 2 bin 200 kişi katıldı. “Nesilden Nesile Çanakkale”, “Bağımsızlık Mücadelesini ve Kardeşliği Unutturmayacağız” temalı geziye katılan Balçovalılar ile birlikte Çanakkale adeta bir gelincik tarlasına döndü.


Balçova’dan akşam saatlerinde 43 otobüsle yola çıkan kafile sabah gün doğumunda Çanakkale Şehitler Abidesi’nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyarak geziye başladı. Her otobüste bir rehberin eşlik ettiği Balçovalılar, Çanakkale Şehitler Abidesi, Kabatepe Müzesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Seyit Onbaşı Anıtı’nı ve bataryaları gezdi. Rehberlerden Kurtuluş Mücadelesi hakkında bilgiler alan öğrenciler, geziye katılan Gaziler ile bol bol fotoğraf çektirdi. Öğlen ve akşam yemeklerini Çanakkale’de yiyen Balçova Kafilesi gece geç saatlerde dönüş yaptı.


Geziye katılan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Göreve geldiğimizde çocukları Çanakkale’ye ve Anıtkabir’e götürmeye başladık. Bu sayede onlara çocuklarımıza Bağımsızlık Tarihimizi, bu tarihi yazmamızı sağlayan kardeşlik ruhumuzu ve Bağımsızlık Önderimiz Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatıyoruz. Cumhuriyet değerleri ile büyüyen nesiller yetiştirmek için gezilerimize devam edeceğiz. Bu kadar büyük bir gurupla Çanakkale’yi ziyaret eden çok az guruptan birisiyiz. Bu birliktelik coşkusu çocuklarımızda daha olumlu bir etki yapıyor. ” diye konuştu.




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