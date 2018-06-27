“Canevi” Aliağalı tiyatro severler ile buluştu

ALBET oyuncularının performansları ile göz doldurduğu oyun Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde sahnelendi.

Mevlana’dan Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’dan Yunus’a uzanan bir yolcuğu anlatan oyun sekiz halk ozanının ortak felsefesinden yola çıkılarak modern bir anlatımla yazıldı. Halk ozanlarını tanıtmak ve genç nesillere sevdirmek amacıyla yazılan oyunda gönül gözüyle görmenin esas olduğu vurgulanarak gönülden akla bir yolculuk manevi bir dille anlatıldı. Yoğun ilgi gören oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar eşi Özlem Acar ile birlikte izledi.

İki perdelik oyunda İlayda Bilgin, Ebru Yıldız, Sema Yıldırım, Erdinç Develi, Hasan Cengiz, Görkem Çetin, Pelin Türker, Erkan Develi, Gülden Büken, Aylin Odabaş, Akcan Odabaş, Burak Karabulut, Çağrı Pınar, Hande Ülker Şen ve Murat Tülüoğlu rol aldı. Altı kişilik orkestra ekibinde Onur Yılmaz, Seray Kantarcı, Manolya Şensesli, Kerem Duru, Ahmet Ali Murat ve Hüseyin Özdoğan görev yaptı. ASEV öğrencileri Dilan Akkal, Salih Can Şanlıer ve İrem Altay dans koreografileri ile oyuna zenginlik kattı. Canlı manken ve semazen gösterisi de izleyicilerin ilgi odağı oldu.

ALBET oyuncularının mükemmel sahne performansı ise oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oyuncuları tebrik ederek yönetmen Demet Saka’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Tiyatronun seyircisi ile güzelleştiğini belirten ASEV Yönetmeni Demet Saka, “Halk ozanlarımız o kadar güzel yaşamışlar, güzel hissetmişler ve güzel söylemişler ki bize de bunu sahneden aktarmak kaldı. Oyunun hazırlanmasında geceli gündüzlü çalışan ve bizleri izlemeye gelen siz değerli tiyatro severlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Usta tiyatrocular Aliağa’da yetişecek”

Aliağa’ya gerçek bir şehir tiyatrosunun kazandırılması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “ASEV bünyesindeki ALBET yine canevimize dokunan bir eser sergiledi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aliağamız önemli bir sanayi kenti ama arzumuz şu ki Aliağamız kültürle de sanatla da ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi olsun. Kültür ve sanat konusunda potansiyeli olan bir kentiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ve bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda ilkokul sonrası güzel sanatlar okulunun ilk uygulaması Aliağa’da olacak. Ülkemizin sanat konusunda yetenekli çocukları sınavla Aliağa’ya gelecek. Önümüzdeki süreçte usta tiyatrocular, sinema sanatçıları ve müzisyenler Aliağa’da yetişecek” diye konuştu.

Tiyatro sanatına gönül vermiş ALBET kursiyerlerinin zor koşullarda fedakarca çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Acar, “Kursiyerlerimize gerçek bir tiyatro salonunda, gerçek bir kültür merkezinde oyunlarını sergileme imkanı oluşturacağız. Bu konuda da projelerimiz var. Bu yıl içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız. Tiyatro severlerimizi bin kişilik tiyatro salonunda ağırlayacağız. Kursiyerlerimizden de tiyatro sanatını daha profesyonel bir hale getirerek Aliağamıza gerçek bir şehir tiyatrosu kazandırmalarını arzu ediyorum” dedi.