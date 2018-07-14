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14 Temmuz 2018 17:59

Canını zor kurtardı, aracını ve makilik alanın yanışını çaresizce izledi

İzmir’in Selçuk ilçesinde, seyir halindeyken alev alan lüks araçta sıçrayan kıvılcım makilik alanı yakarken, lüks aracın sürücüsü yangın esnasında hemen aracını sağa çekerek canını zor kurtardı.

Canını zor kurtardı, aracını ve makilik alanın yanışını çaresizce izledi

14 Temmuz 2018 17:59

Makilik alanda başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, yangın, Selçuk ilçesindeki Belevi-Sağlık Mahallesi bölgesinde çıktı. Seyir halindeki bir lüks araç, aniden motor bölümünden alev aldı. Aracın sürücüsü, hemen aşağı inerek aracını sağa çekti ve canını zor kurtardı. Aracın yanmasına müdahale edemeyen çaresiz gurbetçi sürücünün elinden ise hiçbir şey gelmedi. Araç, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.



Alev alev yanan aracın kıvılcımları makilik alana sıçradı


Alev topuna dönen araçtan sıçrayan kıvılcımlar, önce otluk alana, ardından da makilik alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, hemen bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Rüzgar, ekiplerin işini de zorlaştırdı. Bölgeye ayrıca, çevreden takviye ekipler de sevk edildi. Makilik alandaki yangın ise ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.




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