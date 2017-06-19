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19 Haziran 2017 09:51

Canlı yayında depreme yakalandı

İzmir’de, 6.

Canlı yayında depreme yakalandı

19 Haziran 2017 09:51

2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından orta büyüklükte çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, kentteki bir radyoda program yapan sunucu 5.3 büyüklüğündeki depreme stüdyoda yakalandı.


Karaburun açıklarında meydana gelen depremin ardından, İzmir genelinde artçı sarsıntılar da yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İzmir ve çevresi 5.3 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Yerin 23 kilometre derinliğinde olan deprem Ege sahil şeridindeki çok sayıda ilde ve İstanbul’da da hissedildi.



Radyocunun deprem korkusu yüzüne yansıdı


Öte yandan, İzmir’de yayın yapan Radyo Ege Postası stüdyolarında da ilginç anlar yaşandı. Depremin olduğu dakikalarda mikrofonun başında Ozan Özerdemin vardı. Düşler Sokağı isimli programı sunan Özerdemin, depreme yayında yakalandı. Ne yapacağını bilemeyen ve korkan Özerdemin, soğukkanlı davranmaya çalışsa da deprem korkusu yüzüne yansıdı. Depremin şiddeti nedeniyle de mikrofonların ve diğer cihazların sallandığı görüldü. Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan programın sunucusu Özerdemin, dinleyicilere deprem olduğunu aktararak yayına ara verdi. Çok sayıda dinleyici de sunucuya geçmiş olun dileklerini iletti.




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