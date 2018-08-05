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05 Ağustos 2018 10:27

Çapak’ta incir tadında festival

Torbalı Belediyesi tarafından ilki organize edilen Çapak Bardacık İncir Festivali, yoğun katılıma sahne oldu.

Çapak’ta incir tadında festival

05 Ağustos 2018 10:27

Çapak Mahallesi’nde yetişen bardacık türü incirin tanıtımı için düzenlenen festival Torbalı Belediyesi tarafından inşa edilen Çapak Kent Meydanı’nda yapıldı. Çapaklı üreticiler alanda kurulan stantlarda kendi mahsullerini sergileme ve satma imkanı buldular. Festivale İzmir’in diğer ilçelerinden ve kent merkezinden de çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışında; Torbalı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Ayrancılar Yörük Derneği Halk Oyunları Ekibi sahne aldılar. Yapılan yarışma sonucunda en Güzel bardacık inciri seçildi. En güzel bardacık inciri sahibine Torbalı Belediyesi tarafından kupa verildi.



“İlçemizden bereket fışkırıyor”


Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Belediyesi’nin ilçe çapında yaptığı önemli yatırımlara değinerek, “Çapak Mahallemizi de unutmadık. Bizden önceki dönemlerde neredeyse hiç hizmet almamış olan bu mahallemize kent meydanı ve köy konağı inşa ettik. Çapak’ta yaptığımız bu yatırımlar şimdi düzenlediğimiz festivale ev sahipliği yapıyor. Bu gurur bize yeter” dedi. Torbalı’nın Türkiye’nin vergi rekortmeni ilçesi olarak bilindiğine değinerek, “İlçemiz her ne kadar sanayisi ile nam salmış olsa da tarımsal üretim potansiyeli de Torbalı’da bir o kadar önemli yer tutuyor. Bereket fışkıran topraklarımızda yılda 2-3 mahsul alınıyor. Torbalı Belediyesi olarak bu zenginliklerimizi tanıtmak adına çeşitli girişimlerimiz oluyor. Saipler Mahallesi’nde zeytin festivalimizi düzenliyoruz. Şimdi de Çapak’ta yetişen bardacık türü enfes incirimizin tanıtımı adına bir ilki gerçekleştirmenin güzelliğini yaşıyoruz. Torbalı’ya ve Çapak’a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.




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