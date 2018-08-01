Capital 500’de, Bereket Enerji Türkiye’nin en büyükleri arasında

2017 yılı şirket performanslarının ve cirolarının kriter alındığı Capital Türkiye 500 araştırmasında, Bereket Grubu şirketlerinden Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. 74., Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. 109., GDZ Enerji Dağıtım A.Ş. 228., ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 348., Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 435., Bereket Elektrik A.Ş. 437. ile Bereket Enerji Üretim A.Ş. 471. sırada yer aldı. Bu tabloya göre, Bereket Enerji Grubu’ndan Capital 500’e giren şirket sayısı 6’dan 7’ye yükseldi.

Performansını ve cirosunu artırdı

Capital’in geçen yılki araştırmasında da 6 şirketi ilk 500’de yer alan Bereket Enerji Grubu, bu yılki araştırmanın sonuçlarına göre performansını ve cirosunu artırmış oldu. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, gruba bağlı 7 şirketin ilk 500 kuruluş arasına girmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Saldanlı, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, ülkelerin gelişmişliklerinin artık enerji üretimi ve tüketimle ölçüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tüm çabalara rağmen 2 milyar insanın enerjiye ulaşamadığı dünyada, ülkemizde günde 4 saat elektrik kesintisinin uygulandığı günlerden bugünlere geldik. Enerji sektörü; yüksek teknoloji, bilgili ve deneyimli kadrolar ve yüksek finansman gerektiren bir sektördür. Böyle bir sektörde 10 bini aşkın çalışanımızla ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Enerji sektörü için her çabamız Türkiye’nin geleceği, Türk halkının mutluluğu içindir."

Fortune Dergisi’nin gerçekleştirdiği ve geçen ay açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırmasında da Bereket Enerji Grubu’ndan 9 şirket sıralamada yer almıştı.