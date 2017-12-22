CarrefourSA’dan İzmir’e yeni yatırım

CarrefourSA, İzmir’de toplam 7,5 milyon TL yatırımla 4 bin 800 metrekare alan üzerine herkes için bambaşka bir alışveriş deneyimi sunacağı hipermarketi tüketicileriyle buluşturdu.

Duyma güçlüğü çekenler için indüksiyon döngü sistemiyle kasalarında engelleri kaldıran hipermarket, alışveriş sırasında kişisel asistan ve akülü araba hizmeti sağlıyor. Hızlı kasa uygulamasıyla alışverişin hızlandığı hipermarkette ’Gel Al’ uygulamasıyla müşteri hizmetlerine bırakılan ürünler, istenilen adrese teslim ediliyor. Balçova ilçesinde Asma Çatı Alışveriş Merkezi’nde, Genel Müdür Z. Hakan Ergin, Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ve İcra Kurulu üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete açılan hipermarket, 7,5 milyon TL yatırımla 4 bin 800 metrekare alan üzerine kuruldu.

“İzmir’e yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Genel Müdür Z. Hakan Ergin, tüketicilerine çeşidi bol ve taze ürünleri doğru lokasyonlarda buluşturmak amacıyla yatırımlara imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yılın başından itibaren market formatlarımızı tüketicilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek yeniliyor, ferah bir alışveriş ortamında taze ve bol ürüne erişebilmeleri için yatırımlara imza atıyoruz. Balçova, İzmir için nüfus yoğunluğunun ve aktif yaşamın olduğu bir ilçe. Böylesi bir lokasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi kullanarak alışverişi kolay ve keyifli hale getirmemizin yanı sıra adeta bir yaşam alanı olarak konumlandırdığımız Balçova’daki marketimiz, İzmirlilere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. İzmirli tüketicilerimiz, sahip olduğu teknoloji ve ferah alanlar sayesinde rahat bir alışveriş ortamına kavuşuyor. Artık İzmirliler, günümüzde sıkça kullanılan dronelar ya da elektrikli scooterlara hipermarketimizden ulaşabilecek, hızlı kasalar sayesinde beklemeden alışverişlerini tamamlayabilecekler ayrıca kısıtlı zamanlarından dolayı satın aldıkları ürünleri diledikleri zaman adreslerine teslim ettirebilecekler. İzmir’deki varlığımızı, yeni yatırımlarla artırarak sürdüreceğiz.”

“Hipermarketlerimizde alışverişi keyfe dönüştürüyoruz”

Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ise yaptığı değerlendirmede İzmirlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmek için yenilikler sunduklarını belirterek, “Uzmanlık alanımız taze gıda konusunda yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze - meyveler ile coğrafi işaret onayı almış ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyor, içinde bir de akvaryumun yer aldığı balık reyonumuzda sezonunda 80 - 85 çeşit balık sunuyor, taze ve bol çeşit ile hizmet veriyoruz. Balık konusunda yalnızca ürün satışı gerçekleştirmiyor, müşterilerimizin isteğine göre balıklarımızı pişiriyor ayrıca paket hizmeti sunuyoruz.Şarküteri reyonumuzda farklı lezzet arayan damaklara hitap ediyoruz.Yerli üreticilerimizin desteğiyle hazırlanan, etin ustalarıyla çiflikten sofralara ulaşan kalite et çeşitlerimiz ile kasap reyonumuzda müşterilerimizin isteğine göre etlerimizi hazırlıyoruz. Unlu Mamuller reyonumuzda yerinde üretim sistemi ile taze ve günlük üretilen bagetlerden ekşi hamura kadar farklı ekmek türleriyle ve taze pasta çeşitlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan İtalya ve Fransa’ya kadar dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerini reyonlarımıza getiriyor, aynı zamanda İzmir’e özgü lezzetleri de ön planda tutuyoruz” diye konuştu.

“Yalnızca gıda değil tekstilden züccaciyeye kadar tüm reyonlarımızda yeniliklere imza atıyoruz” diyen Arpacı, “Tekstil reyonumuzda Kiğılı gibi markalara yer veriyor, çocuklar için cıvıl cıvıl bir oyuncak reyonu ve kadınlar için de kozmetik reyonlarımızla alışverişte alışkanlıkların dışına çıkarak geniş bir ürün gamıyla tüketicilerimize ulaşıyoruz. Ev tekstili konusunda ise zücaciyeden küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan elektronik eşyalara kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri hipermarketimizde yer veriyoruz. Hem sokak hayvanlarına karşı duyarlı hem de evcil hayvanlarının bakımını önemseyen müşterilerimiz için hazırladığımız reyonumuz ile Balçova’daki hipermarketimiz ideal ve tasarruflu bir alışveriş imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiyi hem ürün gamı hem de hizmet olarak tüketicilerimize sunuyoruz””

Arpacı, Balçova Hipermarketi’nde yer alan teknolojik yenilikleri ise şöyle aktardı:

“Teknolojiyi hem ürün bazında reyonlarımıza taşıyor hem de hizmetlerimizde kullanıyoruz. Dijital ekran kullanımlarımız ile tüketicilerimize indirim ve fırsatlarımızı ulaştırıyoruz. Duyma güçlüğü yaşayan tüketicilerimize kasalarda rahat etmeleri için indüksiyon döngü sistemi sunuyoruz. Yaşı veya fiziksel durumu dolayısıyla hipermarketi gezemeyecek ancak alışveriş ihtiyacı olan tüketicilerimize hem akülü araba hem de kişisel asistan sağlıyoruz. Hızlı Kasa uygulamamız sayesinde ödeme süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra ürünleri yanında taşıma imkânı olmayanlara satın aldıkları ürünleri belirtecekleri adrese istedikleri saatte teslim ediyoruz. Çocuklarımızı unutmadık, çocuğuyla alışveriş yapan tüketicilerimize çocuk arabası tahsis ediyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi ürün olarak reyonlarımıza getirirken aynı zamanda hizmet olarak tüketicilerimizin alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için kullanıyoruz.”