Çatıdaki "hazine"

Aynı sürede 1,5 milyon kWh enerji üreten ESHOT, bu projeyle peş peşe ödüller kazanıyor. Proje, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) ardından Sağlıklı Kentler Birliği tarafından da ödüle layık görüldü.

Filosuna kattığı 20 adet tam elektrikli otobüsle çevreci ulaşım adına çok önemli bir adım atan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bir yandan da kendi elektriğini üreterek büyük tasarruf sağladı. Yeni otobüsler için gerekli elektriğin tamamını Gediz'deki atölyelerin çatılarına kurduğu güneş enerjisi santrali ile karşılayan ESHOT, 2017 yılının ağustos ayından bu yana 1,5 milyon kWh enerji karşılığında yaklaşık 722 bin liralık tasarruf sağladı. 1,38 MW santralde üretilen elektrik enerjisi ile 13 ayda toplam 2.559 ton karbondioksit salımı engellendi. Bu değer 64 bin 175 ağacın bir günde filtreleyebileceği CO2 miktarına eşit durumda.

Yeni güneş santralleri yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Adatepe ve Çiğli garajlarına kuracağı toplamda 2 MW gücündeki güneş enerji santrallerinin fizibilite çalışmalarını da tamamladı. Yıl sonuna kadar proje onaylarını ve ihale hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, bu yatırımlarla birlikte kurumsal olarak tükettiği elektrik enerjisinin büyük bölümünü güneşten elde edecek.

ABD'de anlatılacak

Geçen yıl UITP tarafından verilen "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü"ne layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle ikinci kez ödül kazandı. "Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım Projesi", Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2018 yılı En İyi Uygulama Yarışması'nın "Sağlıklı Çevre" kategorisinde 12 Büyükşehir arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Ödüller, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek konferansta verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan "Dünya Kaynakları Enstitüsü"nün dünyadaki en iyi 16 çalışmanın yer aldığı raporda da örnek olarak dünyaya duyurulacak.