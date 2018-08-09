Çatlıdere ve Siteler mahallelerinde sinema keyfi

Aliağa’nın farklı mahallelerinde izleyici ile buluşan sinema filmleri yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e her yaştan izleyicinin bir araya geldiği Aliağa Yaz Sinema Günleri’nde vatandaşlar, eski yaz günlerindeki açık hava sinemalarının nostaljisini yaşıyor. Vatandaşlar sıcak geçen yaz gecelerinde yıldızlar altında film izlemenin tadını doyasıya yaşıyor.

Çaltılıdere Mahallesi’nde Cici Babam, Siteler Mahallesi’nde ise Bizim Köyün Şarkısı adlı komedi türü Türk filmleri büyüklü küçüklü tüm sinema tutkunları tarafından ilgiyle izlendi. Komedi filmleri ile keyifli saatler yaşayan vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikramlarında da bulunuldu.

Sinema günleri, belirlenen plan ve program dahilinde Ağustos ayı sonuna kadar farklı mahallelerdeki film gösterimleri ile devam edecek.