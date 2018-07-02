Çay Mahallesine dev pazar yeri

Esnaf hafta sonu ilk kez kendi yerlerinde pazara çıktı. 302 pazarcının yer aldığı modern pazar yerinde 584 tezgah bulunuyor.

Bayraklı Belediye Meclisinin 2017 Mart toplantısında alınan kararla Çay Mahalle Pazar Yerine Elazığ Karakoçan’da 6 Haziran 1994’te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar adı verilmişti. Dev Pazar yerinde tezgah açacak pazarcılar önceki günlerde büyük heyecanla gerçekleşen törenle Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde yeni yerleri için kuralarını çekti. Şehit Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar Çay Mahallesi Pazar Yerinde 302 pazarcı, 584 tezgah açacak. Her hafta Pazar günü faaliyet gösterecek pazar yerinde tekstil, meyve-sebze, bakliyat-baharat-kuru yemiş, balık, yufka, zeytin, peynir ve yumurta gibi şarküteri ürünleri satılacak. Pazar yerinin üst katında tekstil ürünleri bulunurken, giriş katı ve dışında bulunan 3 bin 600 metrekarelik ek alanda ise gıda ürünlerinin satışı yapılacak.

Pazar yeri, bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa edildi. 2 bin 407 metrekare bodrum kat, 2 bin 368 metrekare zemin kat ve 2 bin 368 metrekare 1. kat olmak üzere toplamda 7 bin 143 metrekarelik pazar yerinde 2 adet 10 kişilik asansör, yürüyen bant, 3 engelli, 2 adet bay, 2 adet bayan tuvaleti, zabıta odası, tartı kontrol odası ve çay ocağı bulunuyor.

“Bayraklı’ya hayırlı olsun”

Bayraklı’da pazar yerlerinin sokak aralarından kurtulup daha modern, daha çağdaş yapılara dönüşmesi için çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çay Mahallesinde inşa ettiğimiz pazar yerine şehidimiz Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar ismini vermiştik ve geçtiğimiz günlerde de bu pazar yeri için esnafımız kuralarını çekti. Pazar günü de ilk kez kendi yerlerinde satışa başladı. Herkese hayırlı işler diliyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.